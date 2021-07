Le rimodulazioni TIM di fine estate sono ormai realtà: vi avevamo parlato in anteprima delle prossime modifiche unilaterali che il gestore blu applicherà ad alcune offerte di rete fissa, ma adesso è stato proprio l’operatore a confermare quanto sta per avvenire tramite il proprio sito, all’interno della sezione ‘News Comunicazioni Importanti‘. La comunicazione è già iniziata a rimbalzare nelle fatture dei clienti impattati, anche se l’ufficializzazione vera e propria, come vi dicevamo, è appena arrivata. A partire dal 1 settembre 2020, ci sarà un amento di 2 euro del canone mensile dell’abbonamento della TIM Connect e della TIM Smart.

La motivazione fornita per le rimodulazioni TIM è sempre la stessa, ovvero la necessità di continuare ad investire sulle reti di nuova generazione, per fornire agli utenti livelli di servizio sempre in linea con le esigenze del mercato, in continua crescita. Se non si intende accettare le rimodulazioni TIM si potrà fare appello all’art. 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, che consente di recedere dal contratto o di passare ad altro gestore telefonico, senza penali né costi di disattivazione (a patto di farlo entro il giorno prima dall’entrata in vigore delle suddette modifiche, e quindi, in questo caso, non oltre il 31 agosto 2021).

Potrete scegliere tra diverse modalità di recesso, facendone domanda dall’Area Clienti MyTIM (sempre che siate registrati), mandando una raccomandata A/R all’indirizzo ‘Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma)‘ o scrivendo alla PEC ‘disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it‘ (allegando alla richiesta una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e specificando nell’oggetto della domanda la causale ‘Modifica delle condizioni contrattuale’), chiamando l’assistenza clienti al numero 119 oppure recandovi direttamente in un centro TIM. Adesso che l’annuncio è arrivato, sta a voi decidere il da farsi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.