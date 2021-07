Sono in moltissimi a chiedersi se sia possibile vedere DAZN in TV senza internet, ossia senza la possibilità di usufruire di alcuna connessione di rete in casa. La rivoluzione dei diritti di serie A per il prossimo Campionato sta preoccupando moltissimi clienti, soprattutto quelli più anziani non dotati della sufficiente tecnologia nella propria abitazione. Meglio dunque chiarire come stanno le cose attualmente ma pure come potrebbero cambiare per fine agosto o al massimo i primi di settembre.

Possibile vedere DAZN in TV senza internet?

Risposta secca, almeno per il momento: purtroppo no. Non esiste un canale del digitale terrestre attualmente adibito alla visione delle partite di serie A (considerando pure che uno solo non basterebbe, considerando la contemporaneità dei match). Ogni speranza è persa al riguardo? Questo no, almeno per alcuni italiani: la buona notizia è che DAZN ha siglato uno specifico accordo con Cairo per un canale La7 che dovrebbe fungere da piano B per la visione delle partite in alcuni casi particolari ossia nelle cosiddette zone bianche. Queste sono quelle in cui, per motivi di poca convenienza dei gestori di rete, non esistono servizi di connessione. Ebbene proprio nelle specifiche aree (magari zone rurali, di montagna) chi vorrà potrà godere dei contenuti DAZN anche in televisione.

Per tutti coloro che non rientrano nelle già citate aree bianche, vedere DAZN in TV senza internet dovrebbe restare impossibile. Anche coloro che godranno della possibilità alternativa allo streaming dovrebbero comunque dotarsi di un decoder non meglio precisato e che dovrebbe essere messo in commercio nell’imemdiato futuro.

Come ben chiaro, la situazione resta alquanto incera a poco più di un mese dall’inizio del Campionato di serie A. Eppure l’impossibilità di vedere DAZN in TV senza internet resta un grave danno per una fetta di popolazione non trascurabile. Questo anche perché. laddove esiste pure la rete internet, non è detto che gli utenti siano disposti ad affrontare una nuova spesa per un servizio di navigazione di cui altrimenti non avrebbero bisogno. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.