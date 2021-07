In attesa della seconda stagione, The Witcher 3 è già in cantiere. Secondo un nuovo rapporto di Redanian Intelligence, la scrittura del prossimo ciclo di episodi sarebbe iniziata, sebbene non ci siano ancora conferme sul rinnovo.

Stando a quanto riportato, il team di scrittori è lo stesso dietro alla sceneggiatura della serie. Netflix non ha ancora ufficializzato The Witcher 3, ma stando al successo del franchise, non c’è dubbio che il servizio annuncerà molto presto il rinnovo.

La WitcherCon è stato un evento di gran successo, che ha permesso alla produzione (e a Netflix stesso) di svelare i piani per l’espansione dell’universo televisivo, basata sulla Saga di Geralt di Rivia dell’autore polacco Andrzej Sapkowski.

Non solo è in arrivo la seconda stagione della serie, ma avremo anche il nuovo film anime The Witcher: Nightmare of the Wolf ad agosto. Inoltre è in via di sviluppo The Witcher: Blood Origin , prequel live-action delle avventure di Gerlat di Riva, il cui debutto è previsto per il 2022. Probabilmente uscirà dopo The Witcher 3.

Di seguito la sinossi della seconda stagione:

Convinto che la vita di Yennefer sia stata persa nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, lui deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere che possiede dentro.

Nel cast ritroveremo: Henry Cavill (Geralt of Rivia), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri), Jodhi May (Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina), Emma Appleton (Renfri), Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musiał (Sir Lazlo), Wilson Radjou-Pujalte (Dara) e Anna Shaffer nei panni di Triss.