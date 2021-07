Ted Lasso 2 è pronto al debutto e, stando ai piani del co-creatore Brendan Hunt, dovrebbe essere la penultima stagione della serie Apple TV+. Invece, il pubblico e la critica hanno sorprendentemente amato la storia portata sullo schermo da Hunt, Bill Lawrence e il suo team, e dal protagonista Jason Sudeikis, che ha basato il protagonista sul medesimo personaggio da lui interpretato in una serie di promo per la copertura della Premier League da parte di NBC Sports.

Ted Lasso ha fatto incetta di nomination agli Emmy 2021, ottenendo almeno 13 candidature nelle categorie principali. L’inaspettato responso di pubblico e critica ha portato Hunt a riconsiderare i suoi piani:

“L’abbiamo sempre concepita come una storia composta da tre stagioni. Abbiamo ancora in mente un arco narrativo di tre stagioni, ma la cosa a cui non eravamo preparati quando pensavamo alla nostra storia era il responso del pubblico”, ha rivelato in un’intervista concessa a ComicBook.com. “Quindi, forse quell’intenzione sarà un po’ messa in discussione, ma è lì che si trova la nostra testa in questo momento”.

Jason Sudeikis è Ted Lasso, un allenatore di football americano assunto per gestire una squadra di calcio britannica, nonostante non abbia alcuna esperienza. Ma ciò che gli manca in conoscenza, lo compensa con ottimismo, determinazione… e biscotti. Nel cast dell’acclamata serie anche Brendan Hunt, Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster e Nick Mohammed. Sarah Niles si unisce al cast della seconda stagione nei panni di Sharon, una psicologa sportiva chiamata a lavorare con l’AFC Richmond.

Hunt ha parlato anche di quanto inizialmente temesse il lancio di Ted Lasso durante la pandemia, perché non sapeva quante persone effettivamente si sarebbero sintonizzate ogni settimana per seguire la serie:

Inutile dire che avremmo certamente voluto non aver debuttato in una pandemia, vorremmo che non ci fosse una pandemia in cui debuttare. Invece quasi subito dopo il lancio dei primi tre episodi, che sono usciti tutti insieme, la reazione di Twitter è stata diversa. La serie non piaceva solo alle persone… Ma ognuno di loro si sentiva parte di quello show fin dall’inizio. Mentre la storia andava avanti, tra alti e bassi, tra vittorie e sconfitte, è stato davvero bello vedere le reazioni del pubblico. Per loro significava qualcosa. In quel momento Twitter era una finestra davvero utile per capire come il pubblico stava guardando la nostra serie.

Ted Lasso 2 debutterà su Apple TV+ il 23 luglio.