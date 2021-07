I Samsung Galaxy S21 assicurano una ricarica rapida a 25W, che il produttore asiatico potrebbe avere in mente di portare a 65W a bordo dei prossimi Samsung Galaxy S22, previsti per i primi mesi del 2022. Se in questo articolo vi avevamo spiegato i motivi per i quali il produttore asiatico poteva anche soprassedere circa l’adozione di uno standard di ricarica rapido più avanzato, il portale ‘androidauthority.com‘ ha evidenziato che la ricarica rapida a 65W sarebbe in fase di test per tutta la prossima ammiraglia.

Se l’indiscrezione si rivelasse fondata ed i test producessero i risultati sperati, il colosso di Seul avrebbe modo di mettersi in pari rispetto ad alcuni altri grandi OEM, tra cui OnePlus e Xiaomi, capaci già di offrire una velocità di ricarica a 65W per i propri top di gamma OnePlus 9 Pro e Xiaomi Mi 11 Ultra (la ricarica completa di questi device impiega circa 40 minuti di tempo, meno nel caso del portabandiera di casa OnePlus, che tende a ricaricarsi da 0 a 100% in 29 minuti). Il Samsung Galaxy Note 20 Ultra, invece, raggiunge il 100% in circa 70 minuti attraverso la ricarica rapida a 25W.

Vi ricordiamo anche che la ricarica rapida fa sì che la batteria si degradi più celermente, anche se i produttori stanno provando ad ovviare a questo problema con funzioni di ricarica intelligente, in grado di assorbire le abitudini di utilizzo dell’utente, raggiungendo la ricarica completa solo nel momento in cui ne ha l’effettiva necessità. Non sappiamo se tale precazione possa bastare a salvaguardare la salute della propria batteria: si tratta di scegliere se finire prima di ricaricare lo smartphone, o se preferirgli una durata maggiore alla lunga. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.