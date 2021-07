Ci sono alcune indicazioni particolarmente importanti da prendere in esame oggi 21 luglio, per quanto concerne i problemi WhatsApp riscontrati attraverso lo zoom della fotocamera indesiderato. Stiamo affrontando l’anomalia da poco meno di una settimana all’interno del nostro magazine, con un secondo approfondimento molto recente. Tuttavia, secondo quanto raccolto in queste ore, è possibile che la situazione possa essere archiviata una volta per tutte entro sera, come del resto si poteva facilmente immaginare.

Le ultime indicazioni sui problemi WhatsApp riguardanti lo zoom della fotocamera

Secondo le testimonianze degli ultimi giorni, al momento non ricorrenti tra gli utenti iPhone, pare che avviando la fotocamera direttamente dall’app, si riscontrino dei problemi WhatsApp imprevisti. Un effetto zoom preimpostato e soprattutto non richiesto dagli utenti, con un bug che a quanto pare è stato più ricorrente in coloro che hanno scaricato la versione 2.21.13.28, l’ultima versione dell’app per intenderci. Cerchiamo di capire come stia evolvendo la situazione anche per il pubblico italiano.

Gli ultimi test effettuati con Samsung Galaxy A20 suggeriscono che la versione 2.21.13.28 di WhatsApp sia nell’occhio del ciclone sotto questo punto di vista. Dopo il download di questo upgrade, infatti, la fotocamera continua a presentarci l’effetto dello zoom indesiderato, ma l’azienda sembrerebbe avere ancora due giorni di tempo per la correzione, secondo una dichiarazione di alcuni suoi esponenti. Si tratta di una presa di posizione che risale ad inizio settimana, mentre l’aggiornamento è stato confermato anche da altre fonti.

Per tutte le ragioni riportate, ci sono buoni motivi per ritenere che l’aggiornamento dell’app arrivi nel giro di poche ore, in modo da risolvere una volta per tutte i problemi WhatsApp innescati dallo zoom indesiderato attraverso la fotocamera interna alla stessa applicazione. Staremo a vedere se in giornata l’anomalia diventerà un vecchio ricordo anche per gli utenti italiani, in particolare coloro che si ritrovano con un dispositivo Android, visto quanto raccolto di recente.