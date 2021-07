Ci sono segnalazioni secondo cui non risponde nessuno al numero verde 1500, utilizzato per ottenere informazioni importanti a proposito del green pass. Per farvela breve, come riportato ad inizio settimana, il numero in questione o risulta sempre occupato, o in alternative abbiamo tempi di attesa davvero insopportabili. Certo, ci sono strumenti alternativi da utilizzare per forzare la ricezione del messaggio, o direttamente quella del codice univoco, indispensabile per ottenere la certificazione verde.

Confermato che non risponde nessuno al numero verde 1500, ma le cose stanno per cambiare

Quali sono le indicazioni delle ultime ore per tutti coloro che non riescono ad utilizzare la linea? Se non risponde nessuno al numero verde 1500 in realtà c’è poco che possiate fare. Dal Ministero della Salute fanno sapere da un lato che effettivamente il call center sia in sofferenza, al punto da non essere in grado di rispondere a tutte le chiamate entro tempistiche accettabili, ma anche che a breve si dovrebbe venire incontro a tutti coloro che non sono ancora riusciti a mettersi in contatto con un operatore.

La buona notizia consiste nel fatto che il numero verde 1500 a breve dovrebbe garantirci una svolta. In particolare, pare essere già in corso un rafforzamento del personale a disposizione, in modo tale da dare un segnale a chi parla di numero sempre occupato o del fatto che non risponda nessuno. Provando a metterci in contatto con l’assistenza per ottenere il codice indispensabile in questa fase, qualora si voglia ottenere il green passo, dovreste toccare con mano i primi effetti già nel corso dei prossimi giorni.

Insomma, il trend sta cambiando per quanto concerne il numero verde 1500 e, con ogni probabilità, qualcosa si avvertirà già entro il fine settimana. Se nessuno risponde al numero in questione, oppure se la linea risulta sempre occupata, occorre armarsi ancora di pazienza, in attesa delle opportune contromisure. A voi come stanno andando le cose?