Esce il nuovo album dei Coldplay. Music Of The Spheres, questo il titolo, è stato anticipato dal singolo Higher Power e nelle ultime ore è stato annunciato da un trailer e da una nota scritta a mano e pubblicata sui social dalla band di Chris Martin.

Il nuovo album dei Coldplay

Il nuovo album dei Coldplay uscirà il 15 ottobre 2021 e sarà il nono album in studio della band britannica dopo Everyday Life (2019). Music Of The Spheres è stato prodotto da Max Martin e sarà composto da 12 tracce. Ecco la nota pubblicata dalla band.

“Ciao a tutti. Speriamo che stiate bene. Abbiamo un nuovo album dal titolo Music Of The Spheres (Vol. 1), che uscirà il 15 ottobre 2021.

È stato prodotto da Max Martin.

C’è un trailer dell’album dal titolo Overtura che potete guardare o ascoltare da questo momento, se volete.

Venerdì pubblicheremo la traccia chiamata Coloratura. Il nostro prossimo singolo arriverà a settembre. Grazie per ascoltarci o per venire ai nostri concerti, o per qualsiasi altro modo in cui ci venite a trovare attraverso la musica.

Con amore”.

Il concept dell’album, a giudicare dalla presentazione, sembra riferirsi allo spazio con un riferimento sci-fi nella nota pubblicata: “Everyone is an alien somewhere”, ovvero: “Ognuno è un alieno, da qualche parte”. Dopo Higher Power, come annunciato dalla band, il prossimo singolo sarà Coloratura e uscirà venerdì 23 luglio su tutte le piattaforme.

La tracklist

La tracklist del nuovo album dei Coldplay è composta da 12 tracce, 5 delle quali sono rappresentate da un simbolo. Ecco i titoli dei brani:

🪐

Higher Power

Humankind

✨

Let Somebody Go

❤️

People Of The Pride

Biutyful

🌎

My Universe

♾️

Coloratura

Il produttore Max Martin è un peso massimo del mondo del pop. A lui si devono grandi hit come Baby One More Time di Britney Spears, I Want It That Way dei Backstreet Boys, ma anche I’m Not Dead di Pink, California Gurls di Katy Perry, Shake It Off di Taylor Swift e, più di recente, Blinding Lights di The Weeknd.

Il trailer di Music Of The Spheres propone un viaggio cosmico con alcuni segmenti contenuti nel disco, e i fan sono già estasiati per la nuova opera della band britannica. Higher Power è stato particolarmente apprezzato anche in Italia, rimanendo in vetta nelle classifiche radiofoniche per ben 6 settimane.

Di seguito il trailer e l’annuncio del nuovo album dei Coldplay, il tanto atteso seguito di Everyday Life nonché una delle novità di questo 2021 di grandi ripartenze.