Manifest salva oppure no? L’odissea dei passeggeri del volo 828 continua così come quella dei loro fan appesi ad un filo ormai da mesi da quando NBC ha annunciato a sorpresa la cancellazione della serie mandando tutti in tilt. Proprio grazie a quell’annuncio, però, la serie ha battuto tutti i record su Netflix, che ne ospita le prime tre stagioni, e questo ha fatto sperare i fan.

Nonostante i numeri da record e le visualizzazioni sulla piattaforma delle tre stagioni della serie, Netflix ha detto no al salvataggio di Manifest chiudendo così il discorso su un possibile nuovo capitolo. Ancora non è detta l’ultima parola.

Un mese dopo la cancellazione da parte di NBC sembra proprio che adesso la rete sia alle prese con una nuova contrattazione con Warner Bros TV per un possibile rinnovo. Secondo quanto riporta Deadline sembra che anche Netflix abbia ripreso i colloqui con la Warner Bros TV per una quarta stagione della serie mentre i fan continuano a spingere al grido di #SaveManifest.

Lots of speculation out there. No comment. Other than, if the impossible happens and the dead rise again, it’s because of YOU.#SaveManifest — Jeff Rake (@jeff_rake) July 20, 2021

Nei giorni scorsi la NBC ha rivisto il suo programma per il prossimo autunno rivelando che la quinta stagione di Good Girls è fallita a causa di problemi relativi al cast e che la nuova serie spin-off Law & Order: For the Defense non andrà in porto. Questo ha permesso alla rete di recuperare il budget previsto per queste due serie e, quindi, ci potrebbe essere un barlume di speranza per Manifest che potrebbe ottenere una quarta stagione coprendo così questi “buchi” di programmazione.

Dall’altro lato anche Netflix ha rivisto la sua posizione prendendo atto del fatto che i passeggeri del volo 828 hanno occupato la top ten quotidiana per oltre un mese. Adesso bisogna capire se tutto andrà in porto a cominciare dai contratti dei protagonisti e finendo alla questione dei diritti per la distribuzione internazionale ma per il momento sembra che Manifest possa ancora essere salvata.