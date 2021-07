Alexa, la famosa assistente vocale di Amazon, si mostra sempre più interessante agli occhi dei suoi possessori grazie a skill sempre aggiornate ed innovative. Tra le ultime novità ACI Infomobility (società che opera nel settore dell’infomobilità, (special modo, provvede a raccogliere e ad elaborare le informazioni sul traffico e sul trasporto pubblico e privato ed a diffonderle sul web), insieme alla partnership con Ipervox (la prima startup in Europa che opera nel campo del software per applicazioni vocali e specializzata nello sviluppo di nuove capacità per Alexa) ed EY (network britannico che opera a livello mondiale nei servizi professionali di consulenza direzionale, revisione contabile, fiscalità, transaction e formazione), ha rivelato la skill ‘Luceverde’. Vediamo in cosa consiste.

Precisamente, la funzionalità Luceverde, con una semplice richiesta vocale da parte dell’utente, sia che si trovi a casa oppure in auto, è in grado di aggiornare in tempo reale la situazione sulla mobilità della propria città e dell’Italia. Inoltre, si avrà la possibilità di accedere subito a programmi radio e contenuti podcast. Per poter attivare la skill non occorre altro che fare all’assistente vocale di Amazon la seguente richiesta: “Alexa, apri Luceverde”. Come ha dichiarato Geronimo La Russa, Presidente di ACI Infomobility, grazie all’uso di questa skill accedere alle informazioni su mobilità pendolare, principali flussi nazionali e criticità stagionali legate al turismo, sarà possibile ottenere le informazioni che ci occorrono anche con un semplice comando vocale, sia se ci troviamo a casa oppure in auto senza lasciare le mani dal volante né distogliere lo sguardo dalla strada. L’obiettivo della società è quello di sfruttare sempre le tecnologie più innovative per rispondere al meglio alle esigenze di ogni cittadino.

Le funzionalità della skill Luceverde più richieste dagli utenti sono le seguenti: “Alexa, chiedi a Luceverde il notiziario di…“, per conoscere la situazione sul traffico locale; “Alexa, chiedi a Luceverde il traffico per andare a lavoro“, per conoscere in tempo reale le condizioni del traffico per raggiungere il luogo di lavoro; oppure ancora “Alexa, chiedi a Luceverde il traffico nazionale“, per restare informati con precisione circa le condizioni del traffico stradale su tutta la rete nazionale.