Gli ascolti della serata di ieri non lasciano pensare a niente di buono per Rai1 e per i fan di Raffaella Carrà. Dopo la morte della grande soubrette italiana omaggiata in tutto il mondo, e non solo in tv, Rai1 ha pensato bene piazzare in prima serata le repliche di Carramba Che Sorpresa. Alla luce dell’ottimo risultato, specie nella prima puntata, ha confermato la messa in onda anche per ieri sera, 20 luglio, ma le cose non sono andate molto bene.

La replica di ieri si è fermata all’11% di share molto sopra il finale di Mr Wrong su Canale5 ma poco al di sotto della puntata di Battiti Live su Italia1 con la conduzione di Elisabetta Gregoraci, regina della serata. Cosa succederà adesso?

La risata di Raffaella non la dimenticheremo mai e continuerà ad essere imitata da tutti#Carramba #CarrambaCheSorpresa #RaffaellaCarrà pic.twitter.com/5GeFzV9pXK — Cinguetterai (@Cinguetterai) July 20, 2021

Se è vero il fatto che la Rai ha scelto le repliche per un omaggio a Raffaella Carrà senza un secondo fine, la programmazione dovrebbe continuare come previsto almeno per questo mese o fino alla settimana di Ferragosto, ma se così non fosse? I più cattivi, noi compresi, che pensano che sia stato solo un modo per racimolare un po’ di ascolti nascondendosi dietro la parvenza dell’omaggio, adesso sono pronti a tenere gli occhi ben puntati sulla programmazione in attesa di cambiamenti.

Chi avrà ragione? Al momento martedì 27 luglio su Rai1 è ancora prevista una replica di Carramba che Sorpresa ma dopo la pubblicazione degli ascolti (che potrebbero scendere ancora la prossima settimana) tutto potrebbe cambiare, a favore di chi?

Questo lo scopriremo strada facendo o già nelle prossime ore, intanto dobbiamo fare i conti che l’effetto omaggio a Raffaella Carrà potrebbe essersi già esaurito anche se a Roma si combatte ogni giorno per ottenere una piazza intitolata alla grande artista.