Nel nuovo appuntamento con i 2 centesimi troviamo un messaggio di J-Ax contro gli omofobi. Il rapper e cantautore milanese ha commentato con una feroce invettiva l’episodio avvenuto sulla spiaggia di Capo Miseno a Bacoli (Napoli). La notizia è rimbalzata su tutti gli organi di stampa nazionali dopo il video pubblicato in rete da Francesca e Martina, una coppia omosessuale che si era recata in spiaggia per trascorrere una giornata al mare.

Omofobia a Capo Miseno

Le due ragazze, secondo il loro racconto, si erano scambiate un bacio sulla spiaggia e un uomo anziano le aveva redarguite chiedendo di allontanarsi perché, con quella loro effusione, avrebbero disturbato la nipotina di 6 anni. Al rifiuto delle ragazze di assecondare la richiesta era intervenuta la madre della piccola ed era nata un’accesa discussione. Alcuni ragazzi aveva provato a difendere Francesca e Martina, ma erano stati aggrediti verbalmente anche loro.

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, aveva espresso solidarietà alle due ragazze offrendo loro un giro turistico nei luoghi più belli del territorio. La notizia continua a far discutere e per questo J-Ax, nel consueto appuntamento con i suoi 2 centesimi, si scaglia contro gli omofobi per commentare l’accaduto.

J-Ax contro gli omofobi

Ecco il messaggio di J-Ax contro gli omofobi:

“Mettiamo fine per sempre a questa stron*ata. Nessun bambino si fa interrogativi i strani, i bambini vedono solo l’amore, i genitori sono quelli che vedono l’odio, i bambini non si confondono, i cretini confusi sono i genitori che non capiscono che l’amore non ha genere. Una coppia di ragazze in spiaggia non crea alcun problema ai bambini. I problemi veri sono gli omofobi di me**a nelle spiagge e nella politica italiana che non rispettano la vita di milioni di persone che vivono, lavorano e pagano le tasse in questo Paese come tutti gli altri”.

Con il nuovo video dei 2 centesimi J-Ax dice di nuovo la sua sui temi dell’attualità. Recentemente ha risposto agli hater sul tema degli artisti che esprimono un pensiero, ma ha anche ironizzato sulla candidatura di Vittorio Feltri come consigliere comunale di Milano. Non è mancata l’occasione in cui J-Ax si sia espresso contro il razzismo nei giorni in cui si discuteva sull’atto di inginocchiarsi in campo da parte della Nazionale durante gli Europei di calcio.

L’invettiva di J-Ax contro gli omofobi si conclude con la richiesta ai suoi follower di esprimersi sull’argomento nei commenti.