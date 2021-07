Clickbait di Netflix sarà una delle uscite di fine estate della piattaforma: il primo teaser della miniserie, in uscita il 25 agosto, preannuncia un classico thriller carico di tensione e dubbi, che incrocia il tema del potere del web e dei social media.

Il teaser di Clickbait di Netflix presenta il protagonista della storia come una potenziale vittima ma anche un carnefice. “Padre. Fratello. Marito. Bugiardo? Chi è davvero Nick Brewer?” si chiede il teaser della serie, mostrando un uomo che viene rapito e malmenato, ma soprattutto che potrebbe essere ucciso se la clip della sua presunta confessione di crimini sessuali arrivasse a 5 milioni di visualizzazioni online.

Ad interpretare il protagonista di Clickbait di Netflix è il veterano di Entourage Adrian Grenier: l’attore interpreta Nick Brewer, “un padre amorevole, marito e fratello, che un giorno scompare improvvisamente e misteriosamente“, finché in rete appare “un video in cui Nick, picchiato pesantemente, tiene in mano un biglietto che dice: ‘Violento le donne. A 5 milioni di visualizzazioni, morirò‘”. La stessa sinossi della serie introduce quello che sarà il fil rouge della trama: il video “è una minaccia o una confessione? O entrambi?“. Ma soprattutto, chi è davvero Brewer? Una vittima o un criminale? E chi vuole fargli del male?

Inizierà così in Clickbait di Netflix l’indagine per scoprire che fine abbia fatto il protagonista e perché. Toccherà alla sorella di Nick (interpretata da Zoe Kazan), alla moglie (Betty Gabriel) e alle persone a lui più vicine fare di tutto per scoprire cosa sia accaduto e salvarlo da un potenziale omicidio. Impresa non facile anche perché nel corso delle indagini scopriranno un lato oscuro di Nick che non avrebbero mai immaginato potesse esistere. In 8 episodi, la serie esplora come i nostri impulsi più pericolosi e incontrollati sono alimentati dai meccanismi perversi dei social media.

Ecco il teaser di Clickbait di Netflix, in arrivo il 25 agosto sulla piattaforma.