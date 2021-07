I concerti di Biagio Antonacci nel 2022: sono stati posticipati quelli attesi nel tour di quest’anno e verranno recuperati il prossimo anno. La serie di concerti previsti al Teatro Carcano di Milano è rimandata integralmente a causa del perdurare dello stato di emergenza dovuto al covid-19 che non rendere realizzabili i grandi concerti.

Quest’anno si stanno svolgendo i primi concerti in presenza dopo lo stop dovuto al Coronavirus ma quelli di Biagio Antonacci non sono tra quelli in programma. Non è possibile infatti garantire il distanziamento corretto tra gli spettatori già in possesso dei biglietti per il tour teatrale e quindi gli eventi vengono posticipati al prossimo anno.

Friends & Partners comunica oggi che, alla luce delle vigenti norme, la serie di concerti di Biagio Antonacci, prevista dal 28 settembre 2021 al Teatro Carcano di Milano, è rinviata al 2022. Non sono ancora state comunicate le nuove date ma sarà cura dell’organizzazione comunicarle quanto prima ai fan dell’artista e a tutti coloro già in possesso dei biglietti.

Nello specifico, Friends & Partners scrive che le nuove date verranno annunciate entro il 31 ottobre 2021 e i fan in possesso dei biglietti potranno accedere alle relative nuove date senza la necessità di modificare il titolo d’ingresso.



I biglietti già acquistati in prevendita rimarranno infatti validi per le nuove date secondo il calendario al quale si sta attualmente lavorando e che verrà comunicato entro e non oltre la fine del mese di ottobre.

I concerti erano attesi per il 2020, sono stati poi rimandati di un anno e adesso arrivano nuove comunicazioni a proposito di un altro slittamento. Le date che slitteranno al 2022 sono le seguenti:

28 settembre 2021 MILANO – Teatro Carcano (recupero del 29 settembre 2020)

29 settembre 2021 MILANO – Teatro Carcano (recupero del 30 settembre 2020)

01 ottobre 2021 MILANO – Teatro Carcano (recupero del 2 ottobre 2020)

02 ottobre 2021 MILANO – Teatro Carcano (recupero del 3 ottobre 2020)

03 ottobre 2021 MILANO – Teatro Carcano (recupero del 4 ottobre 2020)

05 ottobre 2021 MILANO – Teatro Carcano (recupero del 6 ottobre 2020)

06 ottobre 2021 MILANO – Teatro Carcano (recupero del 7 ottobre 2020)

08 ottobre 2021 MILANO – Teatro Carcano (recupero del 9 ottobre 2020)

09 ottobre 2021 MILANO – Teatro Carcano (recupero del 10 ottobre 2020)

10 ottobre 2021 MILANO – Teatro Carcano (recupero dell’11 ottobre 2020)

12 ottobre 2021 MILANO – Teatro Carcano (recupero del 13 ottobre 2020)

13 ottobre 2021 MILANO – Teatro Carcano (recupero del 14 ottobre 2020)

15 ottobre 2021 MILANO – Teatro Carcano (recupero del 16 ottobre 2020)

16 ottobre 2021 MILANO – Teatro Carcano (recupero del 17 ottobre 2020)

17 ottobre 2021 MILANO – Teatro Carcano (recupero del 18 ottobre 2020)

19 ottobre 2021 MILANO – Teatro Carcano (recupero del 20 ottobre 2020)

20 ottobre 2021 MILANO – Teatro Carcano (recupero del 21 ottobre 2020)

22 ottobre 2021 MILANO – Teatro Carcano (recupero del 23 ottobre 2020)

23 ottobre 2021 MILANO – Teatro Carcano (recupero del 24 ottobre 2020)

24 ottobre 2021 MILANO – Teatro Carcano (recupero del 25 ottobre 2020)