Sostengo sempre che il futuro sia donna, non solo nella musica. Il mondo delle Cantautrici che mi sta facendo scoprire Grazia Di Michele è affascinante. Ognuna ha la sua personalità. La sua magia. ELIS (Elisa Carillo) è venuta al Premiato Circo Volante del Barone Rosso accompagnata alla chitarra da Umberto Ferrarazzo, che è anche il suo produttore. Oltre a raccontarsi, ha cantato live: “Tutto a pezzi”, “Faccio tutto da me” e “Open up your heart”.

Questa la breve biografia che Elisa mi ha inviato:

Elisa Carillo nasce ad Ascoli Piceno il 28 marzo 1993.

Comincia a studiare canto all’età di 12 anni fino ai 18, nella scuola di musica ‘le arti’ nella sua città, per tutto il periodo delle superiori, il liceo linguistico.

Una volta diplomata decide di trasferirsi a Milano per frequentare il CPM, la scuola fondata da Franco Mussida. Lì, si diploma dopo tre anni e non si ferma negli studi ma sceglie di prendere un ulteriore diploma, che sia equiparato ad una vera e propria laurea in musica.

Cosi entra al conservatorio Arrigo Boito di Parma, al corso di canto jazz ad indirizzo pop, e per due anni, viene seguita dalla docente nonché cantautrice Rossana Casale.

Terminato il percorso triennale, Elisa, prima e dopo la laurea fa esperienza sul campo, imbarcandosi su due navi da crociera, la prima volta per quattro mesi e la seconda per sei, come cantante da salone con una band di quattro elementi.

Terminata anche l’esperienza in nave, sceglie di proseguire e terminare il percorso di studi in conservatorio, e viene ammessa al biennio in canto pop presso il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove il primo anno ritrova Rossana casale mentre al secondo anno, ancora in corso, studia con la docente Lorena Fontana.

Nel corso degli studi e dell’esperienza lavorativa, Elis, nata come interprete, nell’autunno 2019 comincia a scrivere la propria musica.

Nell’Agosto 2020 apre il suo primo concerto a ‘CANTAUTRICI’, ad Offida, paese a pochi minuti da casa sua.

Nell’ottobre 2020 esce il suo primo singolo, OPEN UP YOUR HEART.

Attualmente sta terminando il percorso di studi in conservatorio a Milano e sta lavorando all’uscita del secondo singolo, stavolta in italiano.

www.redronnie.tv