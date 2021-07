La variante delta corre veloce ed in tanti stanno cercando di capire come fare per ottenere l’anticipo seconda dose del vaccino Covid. Alcune regioni, effettivamente, si sono già mosse in questo senso. Dopo avervi parlato il mese scorso della Lombardia e della possibilità di cambiare data, soprattutto in vista delle vacanze, in queste ore bisogna concentrarsi sulla mossa della Toscana. Qui, infatti, si punta a proteggere e a rendere immuni in primis gli over 60 nel più breve tempo possibile.

Scatta l’anticipo seconda dose del vaccino in Toscana da questo mercoledì

Per farvela breve, un segnale importante sull’anticipo seconda dose del vaccino Covid ci arriva proprio oggi 21 luglio dalla Toscana. A partire dalle 12, infatti, gli over 60 che avrebbero dovuto ricevere la seconda dose di AstraZeneca durante il mese di agosto, potranno inviare la richiesta per accorciare i tempi. Non dovrete far altro che recarvi nel sito ufficiale e, utilizzando i vostri dati, selezionare la voce “modifica seconda dose“. In questo modo, infatti, potrete individuare una nuova data disponibile, più consona alle vostre esigenze.

All’interno dello stesso sito, poi, da lunedì 26 luglio sarà possibile prenotare le prime dosi di vaccino anti Covid, a patto che la persona interessata si muova dalle ore 19 alle 23:59, per poi recarsi presto il centro vaccinale designato il giorno successivo. Un modo per non sprecare dosi scongelate e per intensificare il ritmo delle somministrazioni. A conti fatti, la Regione Toscana intende affiancare questa iniziativa rispetto a quella che prevede l’anticipo seconda dose per gli over 60.

Dunque, tenete a mente queste informazioni, anche perché l’anticipo seconda dose in Toscana è già attivo da un’ora circa per gli over 60 che, a conti fatti, sono in attesa di seconda somministrazione. L’appuntamento di agosto a questo punto può essere ufficialmente anticipato come avrete notato stamane.