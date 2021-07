Chicago Fire 8 e Chicago P.D. 7 sono pronti ad incontrare Chicago Med 4 nell’appuntamento del super crossover in onda su Italia1 proprio questa sera. Inutile ribadire che il medical drama di Dick Wolf tornerà poi ad agosto, come da programmazione, mentre le altre due serie andranno avanti con il consueto appuntamento settimanale con ben tre episodi a serata.

Il titolo del maxi episodio è Infezione e prenderà il via proprio dai pompieri di Chicago e la prima parte in cui un ragazzo sviene all’improvviso fuori dallo stadio prima di una partita. Ha una grave infezione che di lì a poco mieterà altre quattro vittime.

Sarà la paura per quello che è successo e potrà succedere a tirare in ballo gli infermieri e i dottori di Chicago Med 4 che con la seconda parte del crossover dal titolo Infezione rivela che il panico e il terrore continuano a devastare Chicago mentre altre vittime muoiono a causa di un micidiale scoppio di batteri mangia-carne.

Ecco il promo dei nuovi episodi in onda questa sera:

Il crossover si concluderà con Chicago P.D. 7 in cui a Chicago poliziotti, medici e vigili del fuoco lavorano insieme per un obiettivo comune: debellare il batterio mortale che sta colpendo i cittadini. Come andrà a finire questa volta per i nostri protagonisti?

La settimana si concluderà con tre episodi di Chicago P.D. 7, il quinto, il sesto e il settimo in onda venerdì 23 luglio nel prime time di Italia1, in cui due rapinatori prenderanno di mira la zona di Albany Park e l’ultima rapina finirà nel sangue quando ci scappa il morto. A seguito di un omicidio di due bambini, Voight si lascia convincere da Crawford ad utilizzare un nuovo sistema di riconoscimento facciale per identificare l’assassino, come finirà?

Chicago Fire 8 tornerà la prossima settimana, il 28 luglio, con tre nuovi episodi tra incendi da spegnere e questioni personali ancora da risolvere.