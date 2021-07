Fate The Winx Saga 2 accoglie finalmente il personaggio di Flora. Tra le tante critiche mosse contro la serie tv Netflix, adattamento del celebre cartone animato italiano, c’era proprio l’assenza di una delle fate, componente importante delle Winx originali.

La produzione quindi ha deciso di rimediare aggiungendola nella seconda stagione. L’attrice Paulina Chavez vestirà i panni di Flora, fata della natura. Le altre new entry del cast includono Éanna Hardwicke nel ruolo di un personaggio di nome Sebastian e Brandon Grace nella parte di Grey.

Torna ovviamente il cast originale: Abigail Cowen interpreta Bloom, Hannah van der Westhuysen è Stella, Precious Mustapha è Aisha, Eliot Salt è Terra, Elisha Applebaum è Musa, Sadie Soverall è Beatrix, Freddie Thorp è Riven, Danny Griffin è Sky, Theo Graham è Dane, Jacob Dudman è Sam, Ken Duken come Andreas e Rob James Collier come Silva.

Fate The Winx Saga segue il viaggio di formazione di cinque fate che frequentano Alfea, un collegio magico nell’Oltremondo dove devono imparare a padroneggiare i loro poteri mentre esplorano amore , rivalità e mostri che minacciano la loro stessa esistenza. È il primo adattamento live-action del mondo animato ideato da Iginio Straffi. La prima stagione è stata pubblicata su Netflix il 22 gennaio 2021.

Brian Young sarà ancora una volta showrunner, produttore esecutivo insieme a Judy Counihan, Kris Thykier, Joanne Lee e Cristiana Buzzelli. Le riprese Fate The Winx Saga 2 sono appena iniziate nella contea di Wicklow, in Irlanda, come annunciato dal cast in un video dal set. Nel video pubblicato su Youtube, attori e attrici si sono già seduti, rigorosamente a distanza di sicurezza per le normative anti-Covid, per la lettura dei copioni. Inoltre vengono presentati i nuovi volti del cast. Non è ancora stata svelata una data di lancio per la seconda stagione, prevista nel 2022.

Ecco il video con cui il cast annuncia l’inizio della produzione di Fate The Winx Saga 2: