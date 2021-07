Una vera e propria doccia fredda per coloro che speravano nella disponibilità Xbox Serie X su Mediaworld nella giornata di domani, giovedì 22 luglio. La console non sarà più messa in vendita come annunciato dalla stessa catena di elettronica attraverso il suo canale ufficiale Facebook. Ci sarà da attendere, a dire la verità a tempo indeterminato, per avere un’altra occasione di portarsi a casa proprio la soluzione per il gaming.

Con oggi si chiude una tre giorni dedicata alla disponibilità della PS5 proprio sul sito della catena di elettronica. Domani sarebbe stato il momento della console di casa Microsoft. Un numero non precisato di unità sarebbe stato messo in vendita a partire dalle ore 15, come di consueto per prodotti di questo genere, per cercare di soddisfare (almeno in parte) la copiosa domanda di appassionati del settore. Eppure, con un giorno di preavviso, già ora è noto che domani non bisognerà mettersi in coda per la propria unità perché non partirà alcuna vendita dedicata.

La catena di elettronica chiede ai suoi clienti di avere pazienza: in effetti, anche se domani non ci sarà alcuna disponibilità Xbox Serie X sul sito del rivenditore, è già stato preannunciato un nuovo appuntamento per il mese di agosto. Ebbene si, entro la fine del mese di luglio non ci saranno nuove scorte messe in vendita e in una data non meglio precisata del prossimo mese invece si. Che si tratti dei primi giorni di agosto o degli ultimi, questo non è dato saperlo, almeno per il momento. Come al solito, il brand non mancherà di comunicare le sue intenzioni in maniera più dettagliata ma difficile capire quando esattamente. Il consiglio utile è quello di seguire i canali di comunicazione del brand per restare aggiornati: per quanto ci riguarda, non mancheranno tutte le novità ufficiali in merito a futuri possibili acquisti sulle nostre pagine, prontamente riportati.