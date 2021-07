Virgin River 3 ha detto addio ad uno dei suoi personaggi regolari con una trama straziante, introdotta già nel secondo episodio della stagione e proseguita fino alla fine.

Attenzione Spoiler!

Virgin River 3 è terminata col funerale della povera Lilly, interpretata da Lynda Boyd. Al termine dell’episodio 2, aveva rivelato la sua diagnosi di cancro al pancreas al quarto stadio, troppo avanzato per poter pensare di guarire. Nei successivi sei episodi, Lilly si è preparata a lasciare le persone che ama, cercando di accettare il proprio infausto destino.

Eppure Virgin River 3 potrebbe aver detto addio a Lilly in modo non definitivo: Boyd potrebbe tornare nella quarta stagione – ufficialmente non ancora rinnovata da Netflix ma ampiamente attesa – apparendo in alcuni flashback nei ricordi dei protagonisti. D’altronde la serie lo ha già fatto con il compianto marito della protagonista Mel (Alexandra Breckenridge), quindi nulla esclude che la stessa tecnica narrativa possa essere usata per rendere omaggio al personaggio di Lilly.

Nonostante Virgin River 3 abbia inscenato la morte del personaggio, la stessa Lynda Boyd ha rivelato in un’intervista esclusiva con RadioTimes.com che l’intenzione è quella di riprendere il suo ruolo nella prossima stagione.

Quando ho fatto quella chiacchierata quel giorno con quei produttori, hanno detto che il piano era di riportarmi indietro nei flashback, come il marito di Mel, il suo defunto marito.

Dunque il suo funerale in Virgin River 3 non è l’ultima apparizione del personaggio di Lilly, che potrà tornare nuovamente in scena, sebbene solo nei flashback. Va ricordato che Lilly muore anche nella serie di libri di Robyn Carr da cui Virgin River è tratta, come ha sottolineato la showrunner Sue Tenney a Tvline, assicurando che questa perdita avrà ancora un peso importante nella trama di un’eventuale stagione 4.