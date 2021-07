Amanti della musica ed alla ricerca di una cassa portatile Bluetooth, microSD e waterproof ad un ottimo prezzo? Allora non potete assolutamente perdervi l’incredibile offerta lampo di oggi 20 luglio su Amazon del piccolo, ma potente Tronsmart Groove Force Mini, proposto al costo speciale di 24,64 euro (anziché dei 28,99 euro di listino). Se siete propensi al suo acquisto, il consiglio è quello di affrettarvi, perché l’offerta del prodotto (venduto da terzi e spedito dall’e-commerce) durerà fino a mezzanotte, fino ad esaurimento scorte. Per chi ancora non lo conoscesse, vediamo insieme le specifiche tecniche di questao fantastico e praticissimo dispositivo dell’azienda cinese.

Il Tronsmart Groove Force Mini, protagonista di oggi 20 luglio, è uno speaker wireless di elevata qualità e livello, la cui scocca esterna è rivestita da un materiale gommato in grado di proteggerlo da urti e cadute. Può essere utilizzato al mare, in piscina oppure sotto la doccia, in quanto è perfettamente impermeabile. Compatto, potente e maneggevole, lo speaker sfoggia un ottimo suono e bassi potenti, con driver audio da 10W (fino a 12W), oltre ad essere pratico e facile da portare ovunque andiate. Potrete ascoltare musica durante l’intera giornata, grazie all’autonomia garantita fino a 24 ore di utilizzo continuo (il Tronsmart Groove Force mini è dotato di una batteria a litio-ione da 2500mAh per riprodurre da 500 canzoni con una singola carica).

Come già detto sopra, il prodotto è waterproof IPX7, e quindi perfetto da utilizzare sia fuori che dentro casa (è adatto per feste, in auto, in viaggio, spiaggia e piscina, sotto la pioggia, oltre ad essere antipolvere e, soprattutto, antiurti). Grazie alla connettività Bluetooth 5.0, potrete godervi il suono rilasciato dal doppio canale stereo sinistro e destro, divisi da 2 altoparlanti Groove (che possono raggiungere i 20W) ad alta potenza. Il dispositivo è compatibile sia con Android che con iOS, sia con prodotti abilitati alla connettività Bluetooth. Insomma, la mini, ma super potente cassa è disponibile su Amazon in offerta lampo a 24,64 euro, con spedizione gratuita e consegna senza costi aggiuntivi. Affrettatevi!