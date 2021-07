Lo Xiaomi Mi MIX 4 è tra gli smartphone più attesi, che dovrebbe arrivare nel corso dell’estate, e presentare, però, un prezzo leggermente più alto rispetto alle cifre cui il produttore cinese ci ha abituato negli scorsi anni. Secondo il noto leaker ‘Panda is bald’, il dispositivo non dovrebbe integrare uno schermo secondario, ma un unico pannello con diagonale da 6.67 pollici con risoluzione FullHD (1080p) iperboloide (cosa che sembrava essere stata smentita negli ultimi rumors, ma che viene ripresa in questo caso specifico).

A muovere i fili del telefono sarà il processore Snapdragon 888+ 5G di Qualcomm, con una batteria da 5000mAh in grado di supportare la ricarica rapida cablata fino a 120W, e wireless fino a 70, 80W. Il tipo di memoria che integrarà lo Xiaomi Mi MIX 4 corrisponderà allo standard uMCP5, mentre la fotocamera posteriore sarà tripla, con sensore principae Samsung GN1s. Il telefono avrà un peso di 226 gr. Per farci un’idea di quello che potrebbe essere il prezzo dello Xiaomi Mi MIX 4 bisognerà guardare a quello dello Xiaomi Mi 11 Ultra 5G (più o meno gli importi dovrebbero corrispondere, senza andare troppo più in là).

Immaginiamo non saranno pochi quelli disposti a comprare lo Xiaomi Mi MIX 4, un dispositivi pronto a lasciare il segno, e che speriamo non costi troppo di più rispetto alle aspettative. Pagare un flagship a caro prezzo è cosa assodata (nessuno qui pretende regali, sia ben chiaro), ma dall’OEM cinese si è soliti attendere cifre che non vadano chissà quanto oltre una certa soglia (è sempre stata questa la sua forza, proporre telefoni importanti ad un prezzo non troppo pretenzioso, differenziandosi, in questo modo, dalla massa). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.