Sandra Oh ha compiuto 50 anni il 20 luglio, mentre si prepara a debuttare con una nuova serie a fine agosto, il suo primo format originale Netflix. L’attrice 2 volte Golden Globe ha festeggiato il suo compleanno ringraziando tutti quanti sono entrati e rimasti a vario titolo nella sua vita, compresi i personaggi interpretati nella sua lunga gavetta tra cinema e tv.

Sandra Oh ha menzionato diverse persone, associazioni e personaggi che hanno arricchito la sua vita, nel messaggio con cui ringrazia tutti per gli auguri ricevuti per i suoi cinquant’anni. E sì, c’è anche Cristina Yang tra i citati. Non poteva essere altrimenti: sono passati 7 anni dall’addio al ruolo iconico interpretato per dieci stagioni in Grey’s Anatomy e premiato con un Golden Globe per la migliore attrice non protagonista nel 2005. Oggi l’attrice canadese di origini coreane ha detto più volte di essere andata avanti rispetto a quel personaggio, di non voler tornare ad indossare il camice nemmeno per il finale della serie, ma ha comunque citato Cristina Yang tra i tanti motivi per cui ha vissuto una vita piena e soddisfacente finora.

Sandra Oh dopo Grey’s Anatomy è poi passata al genere thriller interpretando l’agente Eve Pollastri in Killing Eve, serie di BBC America che le è valso il secondo Golden Globe nel 2019, stavolta come miglior attrice protagonista. Nell’imminente The Chair, che arriva il 27 agosto su Netflix (titolo italiano La Direttrice), sarà invece nei panni di una docente universitaria pioniera nel suo dipartimento. A sugellare la carriera di Sandra Oh manca solo un Emmy Award: è stata candidata dieci volte come migliore attrice per i suoi ruoli in Grey’s Anatomy e Killing Eve, ma ha sempre mancato la vittoria finora.

“Oggi ho 50 anni!!!” ha esordito Sandra Oh nel post con cui ha ringraziato famiglia, amici, collaboratori, la comunità coreana di Ottawa e tutti i personaggi che ha interpretato finora e che l’hanno arricchita, tra cui quella Cristina Yang che ha promesso di non interpretare più nemmeno per l’addio definitivo a Grey’s Anatomy.