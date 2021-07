NCIS 19 è già in produzione: il set della storica serie di CBS ha riaperto i battenti a metà luglio per le riprese degli episodi della nuova stagione, che ha già una programmazione ufficiale sulla rete.

CBS ha spostato NCIS 19 dalla storica collocazione del martedì a quella del lunedì, per lasciare spazio a un’intera serata dedicata al franchise del poliziesco FBI. In questa nuova collocazione, il procedural di Mark Harmon – produttore esecutivo e protagonista nei panni di Gibbs – tornerà con un cast in parte rinnovato, dopo gli addii di Maria Bello ed Emily Wickersham nella scorsa stagione e gli arrivi di Katrina Law e Gary Cole recentemente confermati.

Ad annunciare che NCIS 19 è già entrato in produzione in vista del debutto il prossimo 20 settembre è stato lo scrittore e produttore esecutivo Christopher J. Waild: lo sceneggiatore ha condiviso su Twitter la prima pagina del copione della première di stagione (episodio n. 419), per confermare che le riprese sono ufficialmente partite. Waild ha abilmente coperto il titolo dell’episodio nella foto, in cui si scorge il suo nome tra i crediti di scrittura e la regia di Michael Zinberg, e salutato il gruppo di lavoro per questo nuovo anno insieme.

Primo giorno della stagione 19. Sono così grato di essere tornato sul set con i migliori cast e troupe del mondo.

Day one of Season 19. So grateful to be back on set with the best cast and crew in the biz. #NCIS pic.twitter.com/GX9KJ3zVT3 — Christopher J. Waild (@ChrisWaild) July 15, 2021

NCIS 19 vedrà Mark Harmon apparire solo in una quantità ridotta di episodi, non è ancora chiaro quanti. Anche per questo sono arrivate le new entry Katrina Law, già apparsa nel finale della stagione 18, e Gary Cole, a colmare i tanti vuoti che si sono formati con gli addii della stagione precedente e il ridotto impegno del protagonista. In Italia NCIS 19 non arriverà prima della primavera 2022 su Rai2, che continuerà a trasmetterla in prima visione nonostante i diritti delle precedenti stagioni siano stati acquistati da Mediaset.