Abbiamo un episodio da segnalare che fa capo a TIM ed al router Fritz!Box 7590 di AVM. Come riportato da ‘tariffando.it‘, nella giornata dello scorso sabato 17 luglio, il gestore blu pare aver inviato al router un comando di reset delle impostazioni di rete da remoto, che poco significa per gli utenti che utilizzano le impostazioni consigliate, e che, invece, ha rappresentato un grosso problema per tutti quelli che avevano una configurazione particolare (magari senza backup per il ripristino). Nell’ultimo caso, gli user sono stati costretti ad inserirle manualmente, perdendo un po’ di tempo.

Come riporta la fonte, il router Fritz!Box 7590 era collegato ad una rete FTTC da più di un biennio, il riferimento è ad un modello sbrandizzato acquistato su Amazon, la connessione Internet non ha palesato problemi di sorta (né prima, né tanto meno dopo il reset) la velocità di download massima consentita era pari a 216 Mega, ed infine il profilo ha cambiato nome in ‘TIM Business’. In fondo, non c’è da sorprendersi che il gestore blu possa intervenire da remoto sul modem, che ricordiamo supportare il protocollo di gestione remota TR-069 (non disattivabile, a meno di dedicarsi a procedure non ufficiali, che però priverebbero gli utenti di eventuali interventi a cui TIM potrebbe dare luogo per correggere alcune defezioni del router). La cosa più utile da fare sarebbe quella di effettuare un backup delle impostazioni di rete, così da non perdere poi tempo ad inserirle manualmente in questi casi.

In ogni caso, TIM ha preferito intervenire sull’argomento, affermando che, insieme ad AVM (che ricordiamo essere il produttore del router Fritz!Box 7590), ha sviluppato un aggiornamento software per il miglioramento dell’interoperabilità e della sicurezza, che può comportare modifiche minime alle configurazioni personalizzate, laddove l’utente le abbia apportate. Speriamo di aver fatto luce sulla vicenda del reset da remoto da parte di TIM del router Fritz!Box 7590 di AVM. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.