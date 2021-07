In questo martedì 20 luglio l’app Unicredit non funziona per i tanti clienti dell’istituto bancario. A dire la verità, il servizio di home banking mostra delle serie anomalie (almeno per alcuni) anche nel caso di accesso standard via web e la cosa non è da sottovalutare, sia nel caso di utenti privati che di quelli business, impossibilitati a procedere per le più comuni e semplici operazioni.

Il servizio Downdetector mette in evidenza i problemi in corso proprio per l’app Unicredit. Non funziona il servizio di home banking anche nel caso più comune in cui si vogliano controllare i movimenti del proprio conto, per non parlare poi della possibilità di inviare denaro, dunque effettuare bonifici nazionali come esteri. A dire la verità, sembrerebbe proprio che le prime anomalie con il servizio si siano palesate già nella tarda serata di ieri sera e poi oggi, alle prime luci dell’alba. Va chiarito che sono sia i titolari di conti privati che di quelli business ad avere problemi in questo momento, senza alcuna distinzione. Naturalmente le anomalie sono più gravi per quegli imprenditori e partite IVA che non riescono ad effettuare comuni operazioni urgenti per il loro stesso ambito lavorativo.

Anche se l’app Unicredit non funziona a dovere in questa mattinata di luglio, per il momento l’istituto di credito non ha reso nota le reali motivazioni che si trovano dietro ai problemi ricorrenti di queste ore. Possiamo ipotizzare, in ogni caso, che in questo momento i tecnici siano al lavoro per ripristinare quanto prima la normalità e rendere disponibile l’utilizzo del servizio davvero a tutti.

Aggiornamento 11:15 – Le segnalazioni di disservizi continuano ad aumentare. Difatti l’app Unicredit non funziona ancora e già al momento del primo accesso al servizio di home banking gli utenti visualizzano degli errori o la pagina è in continuo caricamento. Nessun feedback ufficiale ci informa sulla natura dei malfunzionamenti.