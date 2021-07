Lo scorso mese di maggio, durante l’evento di lancio in Cina di Reno 6 e delle cuffie Enco Free 2, l’azienda OPPO aveva annunciato anche il debutto di uno smartwatch che sarebbe arrivato in seguito. Finalmente, dopo tanta attesa e dopo la prima generazione lanciata in commercio, la casa cinese è pronta ad annunciare il successore OPPO Watch 2. Proprio nella giornata odierna del 20 luglio, la società ha postato un teaser che rivela che il dispositivo in questione verrà annunciato in Cina con presentazione ufficiale alle ore 15:00 (ora locale) del prossimo 27 luglio. Per il momento, è stato pubblicato solamente il poster del nuovo prodotto senza rivelare dettagli inerenti alle specifiche tecniche.

Sappiamo, però, che nel mese di maggio scorso gli sviluppatori XDA aveva svelato che i numeri dei modelli OW20W3 e OW20W1 facevano parte della linea da 46mm dell’OPPO Watch 2, rivelando inoltre che il modello con cassa da 46mm sarebbe giunta sul mercato in tre colori, Dust Grey, Mine Shaft e Steel Blue. Quanto alle caratteristiche hardware, è emerso che la serie OPPO Watch 2 farà il suo debutto in ben sette varianti: Dusty Gray, Mine Shaft, Steel Blue da 46 mm; Mine Shaft, Gold Sand, Water Leaf e Matisse da 42 mm, che si distinguono a propria volta per colori e dimensioni della cassa, con un processore Snapdragon 4100 di Qualcomm e con una memoria da 16GB.

Inoltre, il prossimo OPPO Watch 2 è stato introdotto anche nel listino di JD.com (rivenditore cinese) che ha rivelato il design e le varianti cromatiche, oltre ad aver affermato la presenza di un chip Apollo 4s, della possibilità di controllare da remoto la fotocamera dello smartphone connesso ed una (ancora sospetta) modalità di gioco. A bordo del nuovo wearable cinese ci sarà anche il supporto alle eSIM ed all’LTE, il rilevamento dell’attività fisica e sportiva e tanti nuovi quadranti. Probabile anche la presenza di un sensore in grado di monitorare e scovare eventuali anomalie cardiache tramite ECG Edition. Quanto al prezzo, ancora non ci sono dettagli ufficiali, ma la sensazione è che l’orologio intelligente possa inserirsi sul mercato con un costo da top di gamma.