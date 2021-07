La data d’inizio di Amici di Maria De Filippi svela che la prossima edizione inizierà effettivamente in anticipo, come già vociferato. Non bisognerà attendere ottobre o novembre per vedere la nuova classe di concorrenti di Amici di Maria De Filippi che quest’anno inizierà nel mese di settembre.

Amici diventa sempre più “scuola” e si uniforma alle classiche scuole italiane che vedono gli studenti tornare sui banchi nel mese di settembre, subito dopo l’estate. L’esperimento di Maria De Filippi va in questa direzione con l’edizione attesa per il 2021/2022 che parte in anticipo rispetto alle precedenti.

La data d’inizio di Amici di Maria De Filippi è quella di sabato 18 settembre, dalle ore 14:10 su Canale 5. Si parte come di consueto con gli appuntamenti che porteranno alla formazione della classe di canto e di ballo; il primo appuntamento quindi è nel sabato pomeriggio di Mediaset, su Canale 5.

A seguire si attenderanno informazioni utili sui vasi Daytime, che consentiranno al pubblico da casa di conoscere i talenti selezionali per la nuova avventura che si chiuderà la prossima primavera con il vincitore che prenderà il posto della ballerina Giulia Stabile.

La vincitrice dell’edizione di quest’anno stringe la sua coppa nella foto che abbiamo utilizzato in apertura; quella stessa coppa dovrà cederla a un anno dal suo trionfo, premiando il concorrente che risulterà essere il vincitore della prossima edizione.

L’appuntamento con il talent show di Maria De Filippi ha già una data d’inizio, dunque, quella del 18 settembre quando conosceremo il numero di protagonisti che la conduttrice accoglierà in studio, la suddivisone dei banchi tra ballerini e cantanti ma soprattutto i nuovi meccanismi che ci accompagneranno fino alla fase finale del programma.

Non ufficiali neanche i docenti della scuola per la nuova edizione. Il corpo dovente è in via di conferma e Maria De Filippi lo presenterà ufficialmente nei prossimi mesi.