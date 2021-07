Altro giro, altro tentativo per tutti coloro che sono alla costante ricerca della disponibilità PS5 su MediaWorld, considerando che oggi 20 luglio è in programma un altro appuntamento per gli utenti. Dunque, dopo le informazioni condivise nella giornata di ieri per la prima opportunità lanciata dallo store, bisogna tornare necessariamente sull’argomento. Se nella giornata di lunedì ci siamo focalizzati sulla Digital Edition, infatti, questo pomeriggio sarà la volta della variante standard della console.

I dettagli relativi alla disponibilità PS5 su MediaWorld oggi 20 luglio

Scendendo maggiormente in dettagli, l’orario fissato da MediaWorld per la nuova disponibilità PS5 è alle 15. Per farsi trovare pronti ed avere qualche possibilità di portare a termine l’ordine, occorre seguire alla lettera le istruzioni fornite dallo store tramite social: “Se hai già un account, devi solo attendere che ci sia la disponibilità delle PS5 e in quel momento accedere con le stesse credenziali sul sito: https://games.mediaworld.it“. Inutile dire che occorre un alert da fissare nel primo pomeriggio.

Altro dettaglio importante in merito alla disponibilità PS5 su MediaWorld, relativamente alla velocità con cui è possibile completare l’ordine, investe la possibilità di inserire in anticipo i dati della propria carta di credito. Uno stratagemma che renderebbe più rapida la transazione, a quanto pare non possibile: “Purtroppo non è possibile inserire anticipatamente la carta di credito. Dovrai inserire i dati della carta al momento dell’acquisto“. Insomma, dovrete fare tutto al momento.

Al momento, va detto, non si registrano ritardi a proposito dei tempi di consegna della console, almeno per quanto concerne gli utenti che nella giornata di lunedì hanno sfruttato la disponibilità PS5 Digital Edition su MediaWorld. A voi come sono andate le cose? Fateci sapere con un commento qui di seguito. In questo modo, infatti, potremo inquadrare al meglio la tanto chiacchierata campagna.