I concerti di Ketama126 sono stati annunciati oggi dopo l’evento già in programma a Roma. Sono cinque in tutto gli appuntamenti con il giovane rapper e produttore che si esibirà anche a Catania, Padova, Napoli e Lecce questa estate.

La tournée partirà da Roma (Roma Music Park, 29 luglio), spostandosi poi Catania (Villa Bellini, domenica 29 agosto), Padova (a Arena Live Geox, 6 settembre), Napoli (Suo.Na Festival – Ex Base Nato, 9 settembre) e Lecce (Oversound Music Festival – Piazza Libertini, 11 settembre).

I biglietti per le nuove date del tour di Ketama126 sono disponibili da mercoledì 21 luglio alle ore 14:00 e nei punti vendita autorizzati da lunedì 26 luglio alle ore 11:00.

Dopo il successo di Kety, album del 2019 certificato disco d’oro, l’artista ha pubblicato Kety Reborn, il repack del progetto contenente5 inediti e 1 remix, disponibile da luglio 2020.

Il rapper romano è tornato poi ad aprile con il banger drill Aquile e a luglio ha pubblicato Sud. La produzione musicale è stata realizzata dallo stesso Ketama126 in collaborazione con il duo di producer spagnoli livinlargeinvenus.

I concerti di Ketama126:

giovedì 29 luglio – Roma @ Roma Music Park c/o Cinecittà World

domenica 29 agosto – Catania @ Villa Bellini

lunedì 6 settembre – Padova @ Arena Live Geox

giovedì 9 settembre – Napoli @ Suo.Na Festival – Ex Base Nato

sabato 11 settembre – Lecce @ Oversound Music Festival – Piazza Libertini

Ketama126 contro Spotify

Di recente Ketama126 ha fatto parlare di sé per un’altra questione, comunque legata alla musica. Ha condiviso sui social un duro sfogo contro Spotify e le sue scelte editoriali, iniziato notando la sua mancanza presenza in alcune playlist.

“Spotify siete una banda di colletti bianchi con mentalità da mafiosi”, aveva scritto tra le storie su Instagram per poi cancellare tutto nella stessa giornata.

“In particolare il vostro capo, Andrea Favale, che si permette di dire che un artista nel 2021 deve caricare un pezzo ogni 10 giorni altrimenti non sta “al passo con i tempi”. Ho sempre voluto fare musica per essere indipendente e fare ciò che voglio, per non prendere ordini da te che sei il cancro della musica. Censurate Niko Pandetta che i suoi errori i ha pagati e ha cambiato mentalità, mentre lui avete la stessa mentalità che lui ha abbandonato”, le sue parole.