Sono stati annunciati gli ospiti di Battiti Live stasera, il 20 luglio, su Italia1. Si tratta della seconda puntata su Mediaset per lo show musicale condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, confermati nuovamente al timone della manifestazione che anche quest’anno scende a patti con il covid-19.

Stasera vedremo le esibizioni di alcuni dei cantanti italiani più apprezzati dell’estate, sul palco per i rispettivi tormentoni estivi.



Tra le artiste più affezionare a Radionorba Battiti Live, non mancherà neanche stasera la cantante salentina Alessandra Amoroso che ha appena annunciato un concerto speciale allo stadio San Siro di Milano, in programma per il prossimo anno.



Con lei il concorrente dell’ ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Aka7even. Dalla stessa edizione del programma ci sarà Tancredi.



Nello show itinerante di Radionorba Fred De Palma e i Sottotono che festeggiano la loro reunion.

A Battiti Live anche Ermal Meta e Gigi D’Alessio. Sul fronte dei tormentoni estivi, ampio spazio per Baby K e i Boomdabash ma anche Irama, Francesca Michielin ed Annalisa con Federico Rossi. Ci saranno poi Fedez e Orietta Berti che porteranno dal vivo il tormentone per eccellenza di questa estate: Mille, che cantano con Achille Lauro.



La puntata di oggi è stata registrata al Castello Aragonese di Otranto, location scelta per tutti gli appuntamenti del tour 2021 di Battiti Live che resta però itinerante. Alcuni degli artisti attesi infatti hanno registrato le proprie performance in una location differente.



Tutti gli ospiti di Radionorba Battiti Live il 20 luglio:

J-Ax e Jake La Furia, Alessandra Amoroso, Aka7even, Fred De Palma, i Sottotono, Gigi D’Alessio, Ermal Meta, Gaia, Tancredi, La Rappresentante di Lista, Gio Evan, Boro Boro con Cara, Jasmine, Dotan, Shade, i Boomdabash e Baby K, Irama, Francesca Michielin, Annalisa e Federico Rossi, Fedez e Orietta Berti.