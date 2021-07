Stiamo vivendo una giornata particolarmente intensa, per quanto riguarda alcune anomalie server ed il nuovo aggiornamento Fortnite 17.20. Questione da monitorare con grande attenzione, che in parte ricorda quella vissuta nel mese di aprile, stando a quanto vi abbiamo riportato allora. Provando a fare ordine tra le informazioni disponibili, sappiamo che la versione in questione, in arrivo tra oggi e domani, dovrebbe assicurare agli utenti interessati in primis un nuovo set della Serie d’Icone.

Cosa sappiamo su server ed aggiornamento Fortnite 17.20 coi problemi odierni

Tuttavia, le novità connesse alle anomalie server e al nuovo aggiornamento Fortnite 17.20 non si fermano qui. Stando alle informazioni raccolte questa mattina, infatti, è possibile concentrarsi anche su una nuova funzionalità che coinvolge gli slot predefiniti dell’inventario, senza dimenticare l’auto-completamento di una delle sfide della Settimana 5. Qui, più in particolare, ci si concentra sullo scenario in cui i giocatori devono utilizzare Naniti alieni fuori dal Vivaio Verdeggiante.

Quanto al nuovo set previsto dall’aggiornamento Fortnite in uscita tra oggi e domani, sappiamo ad esempio che Bugha includerà il costume “Bugha“, perfezionato con tre stili aggiuntivi. Questo, senza dimenticare il dorso decorativo “Trofeo di Zoey”, che secondo le ultime voci trapelate include il carlino Zoey, fino ad arrivare al doppio piccone Lame di Bugha e l’emote “Ma anche sì“. Vedremo se verranno a galla elementi aggiuntivi.

Quanto riportato oggi a proposito del nuovo aggiornamento Fortnite 17.20, a conti fatti, rende più spiegabili e comprensibili anche i problemi server di cui tanti utenti parlano stamane. Come spesso avviene in questi casi, infatti, stiamo assistendo ad un intervento di manutenzione per prepararci al meglio al nuovo rilascio. Staremo a vedere quali saranno i feedback degli utenti nel corso delle prossime ore. A voi è già arrivato l’upgrade in questione?