Fedez vince i Diversity Media Awards in coppia con sua moglie Chiara Ferragni nella categoria personaggio dell’anno. Il premio viene assegnato ogni anno a tutte le realtà che si sono distinte nell’inclusività e nella rappresentazione delle diversità in termini di genere, identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia, età e generazioni e disabilità.

Fedez vince i Diversity Media Awards 2021

Fedez vince il Diversity Media Awards insieme a Chiara Ferragni per le ripetute campagne a favore dell’inclusione delle minoranze, dalle battaglie per i diritti della comunità LGBTQ+ alla filantropia rivolta a tante realtà. Ultimamente, inoltre, Federico Lucia si è esposto molto spesso a favore del ddl Zan arrivando a scontrarsi con tanti politici italiani, da Simone Pillon a Matteo Salvini, senza dimenticare Vittorio Sgarbi.

Anche Chiara Ferragni ha spesso detto la sua sull’approvazione del disegno di legge proposto da Alessandro Zan e lo ha fatto specialmente nello scontro con Matteo Renzi dopo le richieste di Italia Viva di rivedere il testo del ddl. Per questo i Ferragnez hanno ricevuto il premio come personaggio dell’anno. Sui social hanno commentato con “Felici e onorati”.

Gli altri vincitori, da Tiziano Ferro a Cartabianca

Oltre ai Ferragnez, anche Tiziano Ferro è stato premiato nella categoria Miglior Film Italiano con Ferro, il documentario presente su Amazon Prime Video. Il cantautore di Latina ha commentato la premiazione con un video postato sui social in cui ha ringraziato “chi l’ha reso un po’ suo” e ha aggiunto:

“Questo documentario era il mio modo di mostrare la mia vita per quello che sono: un uomo, un figlio, un cittadino, un fratello, un marito e spero un giorno padre”.

Di seguito tutti i vincitori:

Miglior Programma TV Cartabianca

Miglior Film Italiano Ferro

Miglior Serie TV Italiana Skam Italia

Miglior Serie TV Straniera Sex Education

Miglior Programma Radio La versione delle due

Creator dell’anno Francesco Cicconetti @mehths

Miglior Prodotto Digitale Revenge Porn e narrazioni

problematiche

Miglior Serie KIDS Elena, diventerò presidente

Miglior Campagna pubblicitaria Goodbye Sterotypes, Hello Zerotypes (Zalando)

L’anno scorso Tiziano Ferro ha fatto da padrino a Emma Marrone, premiata come personaggio dell’anno, la stessa categoria per la quale Fedez vince i Diversity Media Awards 2021 insieme alla moglie influencer. Tra le nomination della stessa categoria in gara quest’anno c’erano anche Elodie, Gianni Morandi, Michela Murgia, Giovanna Botteri e Claudio Marchisio per il loro impegno a favore delle minoranze.