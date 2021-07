Fabrizio De André e PFM stasera su Rai3 con Il Concerto Ritrovato: oggi, martedì 20 luglio, la prima serata Rai è all’insegna della musica. Il terzo canale della TV di Stato la celebra rispolverando un concerto datato 1979 e ritrovato di recente.

Fabrizio De André e PFM stasera su Rai3 con il docu-film che ripercorre l’evento che si è tenuto il 3 gennaio 1979. La location scelta era il padiglione C della Fiera di Genova per quella serata unica che unì la musica e il talento di Fabrizio De André con quella della PFM. Una serata magica che Rai3 ripropone oggi agli appassionati della musica mostrana, un pezzo di storia tutta italiana da rivivere dalle ore 21.00.

Il docufilm riporta in vita le registrazione di un concerto svoltosi il 3 gennaio 1979 presso il padiglione C della Fiera di Genova, ripercorrendo il sodalizio artistico tra Fabrizio De André e la Premiata Forneria Marconi (PFM) raccontando i ricordi di chi quei momenti li visse in prima persona: dai componenti del gruppo della PFM (Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Franco Mussida e Flavio Premoli), alla compagna di De André, Dori Ghezzi.

Questo è il progetto de Il Concerto Ritrovato diretto da Walter Veltroni, un documentario che punta a far scoprire ai più giovani una pagina interessante della musica italiana. Chi ha vissuto in prima persona quei momenti invece si troverà catapultato in una serie di ricordi da rivivere sul piccolo schermo.

Il progetto de Il Concerto Ritrovato risale al 2019 quando Sony Music annunciò il ritrovamento delle intere registrazioni del concerto svolto il 3 gennaio del 1979.

I filmati erano stati realizzati e custoditi dal regista genovese Piero Frattari. Contattato da Sony Music, insieme proseguirono verso il restauro del materiale inedito per poi realizzarne un film documentario a testimonianza fedele di quello spettacolo. Anche l’audio originale è stato restaurato e rimasterizzato in multicanale 5.1.

Sul recupero dei nastri ha commentato Piero Frattari:

“Devo ringraziare le mie due passioni: una per la musica di Faber e l’altra, maniacale, di conservare ogni cosa. All’epoca facevo il video maker per radio e tv. Era il gennaio del 1979. Gli organizzatori mi proposero di registrare il concerto di Faber/PFM. Non esitai un istante. Poi, le videocassette di quella registrazione finirono in fondo ad un archivio, che qualche anno dopo, decisero di mandare al macero. Solo per caso riuscii a recuperarle e a catalogarle tutte nell’archivio della mia società, Vidigraph, che possedeva già circa 20.000 videocassette professionali. Erano video analogici su nastro, quindi, per salvarli dal degrado, decisi nel 2000 di trasferirli tutti su supporto digitale”.