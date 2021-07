Presto dovremo dire addio alle Google Pixel Buds 2, le cui scorte, ormai già da qualche settimana, non risultano più disponibili in USA ed in Canada (c’era la possibilità di reperirle presso qualche rivenditore terzo, oppure ufficialmente in altri mercati). Il colosso di Mountain View aveva fatto sapere che le scorte non sarebbero state rimpolpate nei territori di cui sopra, facendo chiaramente intendere che il prodotto fosse in via di esaurimento ed al termine del suo ciclo di vita. Le Google Pixel Buds 2 sono state poi rimosse dal Play Store (sempre presso Stati Uniti e Canada), così come sono parsi introvabili presso i più grandi distributori.

A molti la notizia poco interesserà, per un motivo particolare: erano state riposte grandi aspettative nel prodotto, che ha però un po’ deluso i proprietari (l’esperienza utente non è stata delle migliori, nonostante le premesse iniziali), soprattutto per il manifestarsi di alcuni problemi, anche di natura hardware, a cui Big G non ha potuto rimediare. Non sono mancati gli aggiornamenti software nel tentativo di recuperare la situazione, pur non rivelandosi sufficienti a sistemare le cose, almeno non nel modo in cui gli utenti avrebbero voluto (ci riferiamo, in particolare, ai problemi audio e di connessione intercorsi durante l’utilizzo delle Google Pixel Buds 2).

Adesso la scena dovrebbe essere catturata dalle Google Pixel Buds A-Series, le nuove cuffie true wireless del produttore statunitense, peraltro di stampo molto più economico rispetto alla precedente soluzione (un aspetto che potrebbe senz’altro aiutare). Da appassionato dei prodotti del colosso di Mountain View, proverete a dare a quest’ultimi auricolari un’altra possibilità (magari dopo l’esperienza, non proprio eccelsa, delle Google Pixel Buds 2)? Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.