Al quarto tentativo Delitti in Paradiso sembra aver trovato il suo protagonista a tempo indeterminato: l’attore Ralf Little, entrato nel cast della serie anglo-francese di BBC One nella nona stagione, sembra voler restare a lungo.

A differenza dei suoi predecessori in Delitti in Paradiso, Little non ha piani a breve termine: l’interprete del detective Neville Parker, a differenza del suo riottoso personaggio, si è ambientato benissimo sul set del poliziesco girato a Guadalupa, una regione insulare tropicale nel sud dei Caraibi. Questa è la location in cui è ambientata l’isola immaginaria di Saint Marie, scenario in cui si svolgono le trame della serie investigativa.

Ralf Little ha debuttato in Delitti in Paradiso come Neville Parker a metà della nona stagione, come nuovo detective di Sant Marie sostituendo Ardal O’Hanlon nei panni di Jack Mooney. Quest’ultimo aveva ricevuto il testimone da Kris Marshall (interprete di Humphrey Goodman), subentrato nella terza stagione al primo protagonista della serie, Ben Miller (interprete di Richard Poole). In dieci stagioni Delitti in Paradiso ha avuto ben quattro diversi protagonisti, replicando lo stesso schema di un detective inglese mandato in uno sperduto atollo caraibico a risolvere delitti misteriosi. Attualmente è in corso la produzione dell’undicesima stagione.

Quasi tutti i protagonisti hanno lasciato Delitti in Paradiso per ragioni familiari o personali, in genere spinti dalla voglia di tornare a casa. Con Ralf Little, però, la serie potrebbe aver trovato un attore intenzionato a restare per più di tre o quattro stagioni. Nonostante le voci di una sua potenziale sostituzione con Jodie Whittaker dopo il suo addio a Doctor Who, Little ha recentemente confermato di voler restare a Guadalupa più a lungo possibile. Chiacchierando con HELLO!, ha detto:

Non ho una data di fine in mente. Tornerò sicuramente nella stagione 11 senza dubbi, lo adoro. Amo lo spettacolo, adoro essere nello spettacolo, adoro lavorarci, ne sono un fan, lo adoro assolutamente, quindi non ho fretta di finire. Quindi chi lo sa, non ho piani in ogni caso. Sono certamente forse il più adatto a farlo di tutti i detective finora perché non ho gli stessi impegni familiari.

Parlando del tempo trascorso sull’isola caraibica per Delitti in Paradiso, l’attore ha anche rivelato di aver adottato un cane randagio di Guadalupa, la cagnolina Dora, che ora è un membro della sua famiglia.