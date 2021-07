Dopo la gaffe su Tik Tok Damiano dei Maneskin chiede scusa. La band romana, che vive il suo momento di gloria dopo la vittoria al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest, aveva trasmesso in diretta su Tik Tok un’esibizione da Berlino e in scaletta aveva inserito la cover di Black Skinhead di Kanye West (Yeezus, 2013). Nel testo, però, Kanye fa uso della parola “co*n” che in italiano corrisponde a “neg*o”, termine usato dal cantautore statunitense per indicare il razzismo dei bianchi. Damiano non era a conoscenza dell’accezione negativa della parola e per questo erano esplose le polemiche.

Damiano dei Maneskin chiede scusa

Nell’ultimo tweet pubblicato sul suo profilo Damiano dei Maneskin chiede scusa al pubblico con un lungo messaggio. Ecco il testo:

“Ho appena visto quello che sta succedendo e voglio scusarmi profondamente per l’insulto che ho cantato nella canzone di Kanye di qualche mese fa. Ho cambiato il resto del testo perché non volevo essere offensivo, ma non conoscevo il significato di questa parola e non avrei mai detto una cosa del genere intenzionalmente. So che quello che ho fatto è sbagliato e voglio scusarmi con tutti voi: avrei dovuto essere più informato e consapevole di quello che stavo per cantare. Grazie per avermi reso consapevole del mio errore, ci dispiace molto se abbiamo ferito o mancato di rispetto a qualcuno, questa sarà una lezione per il futuro e faremo del nostro meglio per educarci ancora di più”.

Con questo messaggio Damiano David ammette l’errore e ringrazia chi glielo ha fatto notare, promettendo più attenzione in futuro.

Il 2021 dei Maneskin

I Maneskin sono continuamente sotto i riflettori, anche dalla regia dei detrattori: mentre festeggiavano la vittoria all’Eurovision, per esempio, un movimento di Damiano era stato inteso come una tirata di cocaina in diretta mondiale motivo per cui il frontman della band romana si era sottoposto a un test antidroga per scongiurare ogni rumor, risultato poi negativo.

Le polemiche sono arrivate anche per l’ultimo video dei Maneskin, I Wanna Be Your Slave, per via degli espliciti riferimenti al sesso. Ora, a seguito delle polemiche per quella cover di Kanye West, Damiano dei Maneskin chiede scusa ai fan e ai follower in un atto di consapevolezza, ricordando che sia lui che la sua band sono ben sensibili al tema del razzismo e dell’inclusione, e per questo l’errore è stato dettato dall’ingenuità e dalla scarsa conoscenza dello slang anglosassone. Ai commenti di solidarietà dei fan che gli dicono che non ha bisogno di scusarsi si aggiungono, inevitabilmente, quelli di chi lo accusa di essere “schiavo del politicamente corretto”.