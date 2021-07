In queste ore è in distribuzione un’interessantissima novità per partecipare alle chiamate di gruppo WhatsApp già iniziate in qualsiasi momento. L’implementazione era stata preannunciata da mesi, grazie ad alcuni indizi nelle beta Android e iOS che l’avevano messa in risalto. Ora c’è invece l’ufficialità della distribuzione della feature attraverso tutti i canali del servizio di messaggistica. Per quanto l’implementazione potrebbe non essere a disposizione di tutti al momento di questa pubblicazioni, non ci sono dubbi sul fatto che l’opzione farà capolino ben presto, senza alcuna limitazione per nessuno.

Come partecipare ad una chiamata di gruppo WhatsApp già iniziata

Fino a questo momento, chi era invitato a partecipare ad una chiamata di gruppo WhatsApp riceveva una notifica del tutto simile a quella di una telefonata inoltrata anche da un singolo. In caso di mancata risposta, l’occasione era persa e di fatto gli altri partecipanti (fino ad un massimo di 8) potevano al contrario confrontarsi per qualsivoglia ragione o motivo. Gli sviluppatori al soldo del servizio di messaggistica hanno reso possibile ora di interagire proprio nel gruppo anche in un secondo momento, magari dopo che un impedimento di qualsiasi tipo viene a cadere.

Per introdursi in una conversazione già iniziata, bisognerà aprire WhatsApp e andare nell’apposita scheda “Chiamate”. Se c’è una telefonata in corso, in questa sezione, questa sarà visibile e basterà toccare la relativa dicitura per partecipare (come evidenziato nell’immagine in apertura articolo). Si aprirà una schermata con le informazioni della sessione in corso e selezionando proprio il comando “Partecipa” si aderirà al gruppo. Niente di più facile, utile e anche immediato insomma.

Un chiarimento è doveroso: si potrà partecipare alle chiamate di gruppo WhatsApp già iniziate anche nel caso in cui, in un primo momento, l’utente abbia scelto di ignorare (tramite apposito comando) la call. Seguendo esattamente lo stesso percorso già indicato nella scheda “Chiamate” sarà possibile introdursi nella sessione di contatto e dare il proprio contributo.