La morte di Chester Bennington chiude in anticipo il 2017. Siamo tutti già dilaniati, e lo ricordiamo bene, da quel 18 maggio quando Chris Cornell pone fine ai suoi giorni in una stanza d’albergo a Detroit. Un 2017 maledetto che divora due anime tormentate, due voci influenti del rock.

Durante il funerale dell’amico e collega Chris Cornell c’è anche Chester, e in quell’occasione mette la sua bellissima voce al servizio della memoria e del tributo cantando sulle note della meravigliosa Hallelujah di Leonard Cohen. La scena è straziante, la voce di Chester è rotta dall’emozione. Il mondo intero piange la voce dei Soundgarden e degli Audioslave, e fa ancora tanto male.

È fragile, Chester, e quella è una morte inaspettata. Un demone lo divora da anni e contro quello stesso demone lotta ogni giorno, anche con la sua musica. Sì, perché Chester è il frontman dei Linkin Park, la band che ha ridato speranza al nu metal e che ha un posto d’onore nella storia della musica. Il 20 luglio 2017 Chester Bennington perde la sua battaglia. Sì, lo stesso giorno in cui il suo amico e collega Chris Cornell avrebbe compiuto 53 anni.

A Rancho Palos Verdes, nella contea di Los Angeles, il 20 luglio 2017 Chester si toglie la vita. Il suo corpo viene rinvenuto alle 9 di mattina da un ufficiale di polizia. Il frontman dei Linkin Park si è impiccato, come se volesse rincorrere il suo amico Chris, come se si sentisse solo. L’autopsia conferma l’intenzione suicidaria per fugare ogni dubbio, ma le speculazioni non mancano.

Un noto sito di fake news dirà che Chris Cornell e Chester Bennington sono stati uccisi perché conoscevano i segreti del Pizzagate, una storia del tutto falsa che sostiene l’esistenza di una catena di pizzerie che nasconderebbero un traffico pedopornografico. La morte di Chester Bennington è una triste e amara verità, il suicidio di un cigno disincantato.