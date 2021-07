Novità nella programmazione di casa Mediaset: arriva Gloria su Canale5. Per alcuni questo nome non significa molto ma altri sanno bene che la protagonista della mini serie è Cécile Bois, volto noto di Candice Renoir. Prendete carta e penna quindi perché il Biscione non si arrende e prova a rimanere a galla, con risultati disastrosi fino a questo momento, in questa calda estate fatte di repliche, e questa volta ci prova proprio con la mini serie adattamento dalla serie britannica Keeping Faith.

Gloria è una coproduzione con e per TF1 ed è stata scritta da Jeanne Le Guillou e Bruno Dega, è stata diretta da Julien Colonna e le riprese si sono svolte tra St Brieuc e St Malo e St Brieuc proprio all’inizio dello scorso anno. In Patria è andata in onda qualche mese fa portando sullo schermo, non con molto successo in realtà, un thriller psicologico in 6 episodi da 52 minuti che si svolge in una piccola cittadina bretone, n una comunità affiatata dove tutti si conoscono.

Gloria su Canale5 dovrebbe debuttare mercoledì 28 luglio prendendo di fatto il posto lasciato vacante da quelle che dovevano essere le repliche di Uomini e donne La Scelta. La mini serie racconta di Gloria, avvocato, madre di tre figli e in congedo di maternità, che vede la sua vita quotidiana sconvolta quando il marito scompare durante la notte, senza spiegazioni.

In un primo momento è proprio lei ad essere accusata per la sua scomparsa o addirittura della sua possibile morte, ma sarà lei ad indagare sulla vita del marito mettendo insieme una serie di bugie e di rivelazioni che la porteranno a conoscere un altro volto dell’uomo che amava. A quel punto quello che le cadrà sulle spalle è molto lontano da tutto ciò che avrebbe potuto immaginare.

Per incarnare le due donne al centro della serie, TF1 ha scelto Cécile Bois , già eroina di Candice Renoir su France 2, e Barbara Schulz.