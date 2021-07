The Handmaid’s Tale 5 potrebbe trovare nella paternità di Nichole una potenziale trama da seguire dopo il finale shock della quarta stagione, rispondendo ad un dubbio insinuato proprio nel corso di quest’ultimo capitolo della serie.

Attenzione Spoiler!

The Handmaid’s Tale 5 ripartirà dalla necessità di June di lasciare sua figlia dopo essersi macchiata dell’omicidio di Fred. Ma di chi è figlia la secondogenita di June? Nichole è nata nella seconda stagione dello show, figlia di June e Nick, su impulso di Serena che pur di avere un figlio dal marito sterile ha spinto la sua ancella ad avere rapporti col loro autista, essendo a conoscenza della storia tra i due. La bambina è fuggita in Canada con Emily nella première della terza stagione di The Handmaid’s Tale, messa in salvo dalla madre che è rimasta a Gilead per ritrovare la primogenita Hannah.

The Handmaid’s Tale 5 dovrebbe però fare chiarezza su un punto. Nella quarta stagione è emerso che Serena è incinta – presumibilmente di Fred, fino a quel momento ritenuto sterile – e che dunque in via del tutto ipotetica la bambina di June potrebbe essere nata dai rapporti forzati col Comandante. Questo aspetto è forse uno dei grossi vulnus della stagione 4, è stato appena accennato quando June scopre dalle sue amiche della gravidanza di Serena e ne resta scioccata, ma poi nessuno ha toccato l’argomento della paternità di Nichole, né i Waterford (ormai presi dalla nova gravidanza), né la stessa June. Quest’ultima, peraltro, ha continuato ad incontrare Nick portando con sé la bambina, senza menzionare in alcun modo potenziali dubbi sul fatto che possa essere figlia di Fred.

Sull’importanza del tema per The Handmaid’s Tale 5 si è espresso lo showrunner Bruce Miller, che ritiene l’identità del padre di Nichole sia certa: il produttore e sceneggiatore, interrogato sull’argomento nel format Eyes On Gilead: A Handmaid’s Tale Podcast, ha ammesso che la questione della paternità potrebbe diventare una trama delle prossime stagioni. Secondo Miller, non ci sono dubbi sul fatto che Nichole sia figlia di Nick, in quanto si sottintende che all’arrivo della bambina in Canada le sia stato fatto un test di paternità (paragonato con quale DNA non è chiaro, visto che all’epoca né Fred né Nick erano nel Paese e potevano essere sottoposti ad un prelievo genetico). Ad ogni modo Miller ritiene che le autorità canadesi, che sottopongono ogni rifugiato ad accurati controlli, dovrebbero sapere che Fred non è il padre della piccola grazie ad “un test di paternità” (l’unica opzione plausibile è che sia stato eseguito dopo la cattura di Waterford). Miller non esclude, però, che questo tema posa entrare a far parte della trama di The Handmaid’s Tale 5, già rinnovata da Hulu ma la cui sceneggiatura non è ancora in lavorazione.

Era sottinteso che l’avrebbero fatto. Hanno fatto un test di paternità. Quindi vedrò cosa succede. Ma sì, le avrebbero fatto un test di paternità non appena arrivata lì… Devo aspettare e parlare con i miei scrittori prima, perché ora tutti sono occupati in un milione di posti diversi. E io e Lizzie [Elisabeth Moss] non abbiamo ancora parlato di niente di tutto questo perché non è nemmeno venuto fuori, perché non ci ho nemmeno pensato. Quindi non posso dire nulla perché qualcun altro potrebbe essere là fuori a pensare a una storia che funziona davvero bene se realizzata in modo diverso.

The Handmaid’s Tale 5 ha dunque un elemento in più da cui partire, oltre al finale devastante – emotivamente ed eticamente – della stagione 4.