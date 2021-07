Dopo svariati tentativi, è normale che sia sempre occupato il 1500 ovvero il numero di pubblica utilità adibito (da poco) anche alla soluzione dei problemi con il Green Pass? Dopo aver raccolto una serie di testimonianze social al riguardo e aver pure effettuato una serie di tentativi consecutivi nella nostra redazione, non è possibile negare che il recapito non si riesca a raggiungere facilmente.

Il numero 1500 è attivo, oramai dall’inverno 2020, per rispondere alla grande emergenza sanitaria scaturita dopo l’epidemia del nuovo coronavirus. Dallo scorso 12 luglio, tuttavia, il recapito di pubblica utilità ha inglobato un’altra utilissima funzione ossia quella di prestare assistenza nel caso di problemi con il Green Pass. Chi non riesce ancora a recuperare il suo codice AUTHCODE (nel caso di smarrimento dello stesso oppure per mancata ricezione anche a seguito del vaccino o dopo aver contratto la malattia) può far riferimento proprio al canale informativo. Peccato che, dopo svariati test, si continui a non parlare con nessun operatore.

Nonostante risulti sempre occupato il 1500, quali dovrebbero essere i giorni e gli orari in cui il recapito resta attivo? A dire la verità, il canale informativo e di assistenza dovrebbe rispondere 7 giorni su 7 (senza alcuna eccezione per i festivi) e pure 24 ore su 24. Possiamo ipotizzare che la recente nuova funzione assorbita dal recapito di pubblica utilità in caso di problemi con il Green Pass abbia aumentato a dismisura il numero di contatti al suo indirizzo. Proprio per questo motivo, non sarebbe possibile parlare con un operatore, anche se sarebbe alquanto auspicabile un ridimensionamento del servizio, proprio per rispondere alla domanda crescente dei cittadini italiani.

Qualora continui ad essere sempre occupato il 1500, va ricordato che le altre modalità di supporto per problemi di natura tecnica con il Green Pass sono il numero verde 800 91 24 91 (attivo anche questo tutti i giorni ma dalle 8 alle 20) oppure l’indirizzo mail cittadini@dgc.gov.it.