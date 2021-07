Purtroppo l’estate in corso non si chiuderà senza nuove rimodulazioni TIM. Queste colpiranno in modo particolare i clienti di linea fissa per i quali è prevista una modifica unilaterale del contratto che ne aumenterà la spesa telefonica mensile. Il tutto a partire dal giorno 1 settembre 2021.

Sul sito TIM non c’è ancora una comunicazione specifica relativa proprio ai nuovi aumenti: eppure il sito di settore Mondomobileweb ha raccolto una serie di segnalazioni in questa direzione. Tanti clienti dell’operatore comunicano di aver visto notificata la modifica delle condizioni contrattuali nella sezione “Comunicazioni TIM per te“ proprio nella fattura valida per luglio 2021. Sembrerebbero coinvolti, in ogni caso, quegli utenti che attualmente hanno un’offerta TIM Connect attivata negli scorsi mesi attraverso call center. Per questi ultimi, ma anche per tutti gli altri, l’incremento della spesa sarebbe pari a 2 euro al mese e dunque, su base annuale, a 24 euro di costi maggiorati.

In relazione pure alle nuove rimodulazioni TIM ci sarà comunque la possibilità di recedere dal contratto senza penali o costi aggiuntivi. Normalmente il tempo limite per procedere in questa direzione scadrebbe il 31 agosto: sempre secondo alcune anticipazioni tutte da confermare, per l’occasione si potrebbe cambiare operatore (sempre senza costi maggiorati) anche entro il 15 settembre. Per questo aspetto specifico si attendono comunicazioni ufficiali dello stesso operatore e dunque, ad ogni modo, sarebbe preferibile far valere il proprio diritto di recesso non oltre il 31 agosto, giusto per non incorrere in errore.

Non volendo accettare le ultime rimodulazioni TIM finora note, le modalità di recesso restano molteplici. La richiesta potrà essere inoltrata dall’Area Clienti MyTIM oppure scrivendo una raccomandata con ricevuta di ritorno alla Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma). C’è anche l’alternativa della PEC all’indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it, come pure la possibilità di chiamare il servizio clienti 187 o recarsi in un negozio TIM abilitato allo stesso scopo.