Buona offerta quest’oggi su Amazon per l’iPhone 12 mini, modello poco considerato sul mercato, ma che non ha nulla da invidiare ai fratelli maggiori e può essere un ottimo affare acquistarlo in queste ore sul famoso sito di e-commerce. La differenza sostanziale rispetto alle altre varianti della serie top di gamma iPhone 12 riguarda semplicemente la dimensione del display, anche se chiaramente i modelli Pro presentano qualche prestazione migliore.

Di per sé questo iPhone 12 mini è identico all’iPhone 12, ma solo lo schermo risulta essere più piccolo. Chi quindi non ama smartphone con display troppo ampi, può senza dubbio virare sul piccolo di casa degli ultimi top di gamma targati Apple. Vediamo ora più nel dettaglio l’offerta odierna proposta da Amazon per questo iPhone 12 mini. Si parla innanzitutto del modello di colore azzurro con 128GB di memoria interna e qui il prezzo è di 729 euro.

Il prezzo aggiornato per iPhone 12 mini su Amazon

Una promozione che ci fa tornare con la mente ai primi di luglio e ad un’altra occasione da noi trattata. In poche parole è stato effettuato uno sconto del 18% rispetto al prezzo precedente, quello da listino, il che vi permetterà di risparmiare ben 160 euro. Proprio questo tipo di sconto rende tale offerta davvero irrinunciabile. Non è un caso che quest’offerta faccia parte dell’Amazon’s choice di giornata, lo stesso sito di e-commerce consiglia tale acquisto.

Può essere acquistato sfruttando il servizio Prime che permette non solo di non pagare le spese di spedizione, ma anche di poterlo ricevere in meno di 24 ore direttamente a casa vostra. Chi non è abbonato a Prime può optare per la prova gratuita di 30 giorni e sfruttare gli stessi vantaggi. Per le specifiche tecniche, ricordiamo come questo iPhone 12 mini si ritrovi con un display Super Retina XDR da 5,4 pollici, non manca il 5G, il processore A14, la resistenza all’acqua ed alla polvere, con un’attenzione particolare al comparto fotografico.

Qui troviamo infatti un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision.