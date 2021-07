iPhone 13 verrà presentato tra la fine dell’estate e l’inizio della stagione autunnale, come ormai da tradizione da anni ed anni. Mark Gurman di ‘bloomerg.com‘ ha fornito altre indicazioni in merito al prossimo melafonino, che potrebbe ereditare una funzione che i dispositivi Android vantano ormai da diverso tempo. Il riferimento è alla funzione Always-on Display, che è già stata utilizzata a bordo di Apple Watch. L’azienda californiana ci sta riflettendo sul serio, anche se poi non è affatto sicuro che la funzione venga implementata su iPhone 13.

In ogni caso, la prossima generazione di melafonini integrerà un display con tecnologia LPTO e refresh rate a 120Hz (per lo meno per quanto riguarda iPhone 13 Pro). Le altre novità che interesseranno il device rivelano della presenza del processore A15, di un notch più piccolo nella parte superiore dello schermo, di un’ottimizzazione delle capacità di videoregistrazione e di una migliore gestione dell’autonomia. Adesso si tratta anche di capire se l’azienda californiana deciderà di partire, per iPhone 13, dalla stessa base di prezzi che è solita applicare, o se, per meglio competere con gli smartphone Android, abbasserà, almeno di poco, le proprie pretese, aumentando così ulteriormente la forza attrattiva dei prossimi melafonini (nonostante ci sia da dire che, fino a questo momento, Apple non ha avuto questa necessità, continuando a vendere bene, anche ai suoi prezzi).

La fonte di cui sopra ha anche fatto sapere che, tra settembre e novembre, la mela morsicata lancerà anche una nuova linea di MacBook Pro, la cui produzione inizierà a partire dal Q3 2021. Come potete vedere, in pentola bollono tante cose, quindi la situazione è ancora tutta da verificare. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.