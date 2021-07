Servono necessariamente dei chiarimenti per quanto riguarda la disponibilità PS5 all’interno dello store MediaWorld oggi 19 luglio, a partire dall’orario in cui scatteranno le vendite, senza dimenticare la questione relativa alle modalità di pagamento accettate dal market in questione. Cerchiamo di contestualizzare al meglio il tutto, in attesa di avere i primi feedback sui tempi di consegna da coloro che avranno la fortuna di portare a termine l’ordine questo lunedì, secondo quanto raccolto nelle ultime ore.

Disponibilità PS5 su MediaWorld il 19 luglio: cosa sappiamo su orario e pagamento

A distanza di tre giorni dal nostro primo articolo in merito, abbiamo due elementi sui quali concentrarci a proposito della disponibilità PS5 all’interno dello store MediaWorld. Il post pubblicato su Facebook dal market alcuni giorni fa, ad esempio, ci anticipa che l’orario in cui partiranno le vendite è fissato alle 15 di oggi, in relazione alla Digital Edition. Dunque, se avete nel mirino l’altra versione disponibile sul mercato da alcuni mesi a questa parte, dovrete attendere un altro lancio.

Ancora, la disponibilità PS5 su MediaWord questo lunedì tiene conto anche di alcuni paletti relativi alle modalità di pagamento. Se avete un credito da spendere, ad esempio, meglio mettersi l’anima in pace: “Ciao, solo per questo prodotto in particolare non è possibile utilizzare i buoni in quanto come unica modalità di pagamento sono disponibili Carta di Credito e PayPal. Grazie per la comprensione“. Dettaglio che ha fatto arrabbiare non poco chi, sulla carta, poteva usufruire di questo “bonus“.

Restando sul tema pagamento, occorre tener presente un altro ostacolo per chi attende la disponibilità PS5: “Non è possibile pagare a rate in quanto il prodotto finisce molto velocemente, e non sarebbe possibile acquistare con il finanziamento che richiede una procedura più lunga e complessa“. Insomma, si paga solo ed esclusivamente in un’unica soluzione.