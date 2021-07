OPPO A16 è stato ufficializzato in Indonesia: parliamo di un dispositivo che non sappiamo se arriverà o meno nel nostro Paese, ma che vale la pena menzionare per quanto è capace di offrire. Lo smartphone include uno schermo LCD da 6.52 pollici con risoluzione HD+ a 720p e notch a goccia per il contenimento della fotocamera frontale, da 8MP. Il comparto fotografico posteriore include un sensore principale da 13MP, uno macro da 2MP ed un monocromatico, ugualmente da 2MP. OPPO A16 è spinto dal processore MediaTek Helio G35 (12nm FinFET, CPU octa-core, 8x ARM Cortex-A53 da 2.3GHz e GPU IMG PowerVR GE8320 da 680 MHz e modem 4G LTE), 3GB di RAM e 32GB di memoria interna (espandibili tramite microSD).

Il device integra anche una batteria da 5000mAh, il jack per le cuffie da 3.5mm, la porta USB-C ed il lettore di impronte digitali collocato sul versante laterale. L’OS di riferimento è Android 11 con personalizzazione ColorOS 11.1, spessore di 8.4mm e peso di 190gr. OPPO A16 è disponibile in Indonesia nelle colorazioni Pearl Blue, Space Silver e Crystal Black, al prezzo di 1.999.000 rupie locali, pari a circa 115 euro al cambio locale.

Non c’è molto altro da dire sul conto di OPPO A16, se non che ci piacerebbe vederlo arrivare anche in Europa, soprattutto se il suo prezzo dovesse, eventualmente, mantenersi così basso, o comunque di poco ritoccato al rialzo (sappiamo che le tassazioni sono diverse, e che sarebbe impossibile che il dispositivo costasse esattamente la stessa cifra rispetto al cambio indonesiano). Speriamo di essere stati abbastanza chiari nella nostra esposizione, specie in relazione al perché sarebbe interessante che il device bussasse alla nostra porta. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.