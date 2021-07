Il prossimo iPhone SE potrebbe arrivare nella prima parte del 2022, e candidarsi ad essere l’iPhone 5G più economico di sempre (come già ribadito dal noto analista Ming-Chi Kou). Stando a quanto riportato da ‘digitimes.com‘, il prossimo melafonino economico dovrebbe presentare lo stesso design del modello attuale (che ricordiamo essere stato lanciato ad aprile 2020), simile a quello di iPhone 7 e 8, che risale, a propria volta, a quello di iPhone 6 e 6s.

Il nuovo iPhone SE dovrebbe essere spinto dal processore A14 Bionic (quello che muove i fili degli iPhone 12), ed avere uno schermo da 4.7 pollici con risoluzione di 1334 × 750 pixel a 326ppi e rapporto in 16:9. Presente anche il TouchID per lo sblocco del dispositivo ed una fotocamera posteriore da 12MP con stabilizzatore ottico ed apertura f/1.8. Il prossimo iPhone SE dovrebbe permettere all’azienda californiana di consolidare la propria forza nel campo degli smartphone 5G, proponendo una soluzione non troppo costosa e rastrellando così nuove quote di mercato. La linea debuttò nel 2016 con a bordo il processore A13 Bionic di iPhone 11 ed un comparto fotografico migliorato. Il terzo modello sarà probabilmente l’ultimo a presentare questo design. C’è comunque da dire che al device sembra proprio non mancare niente, sempre che la configurazione sarà quella sopra descritta.

Per il 2023 Apple realizzerà un dispositivo dalle forme del tutto nuove, con schermo più grande ed un foro per la collocazione della fotocamera frontale, e forse un TouchID nel pannello o nel pulsante di accensione e spegnimento. Per adesso concentriamoci sul prossimo iPhone SE, che ricordiamo essere in programma, almeno secondo le ultime indiscrezioni, per la seconda parte del 2022, e per cui mancano ancora diversi mesi di attesa (più di un anno, in realtà). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.