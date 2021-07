Ho conosciuto Numa in contemporanea con suoi marito Phil Palmer, uno dei più versatili chitarristi oggi al mondo. Siamo anche diventati amici. Ma non è per amicizia che la invito nei miei programmi quando lei mi chiama per annunciarmi la pubblicazione di un nuovo brano con relativo splendido video. No, amo quello che fa e la meticolosa cura che ci mette. Per non parlare dei messaggi di positività che hanno tutte le canzoni che crea.

Goditi quindi l’intervista che le ho fatto a WE HAVE A DREAM in collegamento con la sua casa di Roma e il video del nuovo brano “L’amore non riposa”. Anche le foto che le ha scattato Milena Esposito sono molto belle.

Ecco il comunicato stampa che racconta Numa e “L’amore non riposa”:

NUMA, definita la cantante del Self Empowerment è un’artista poliedrica ed eclettica impegnata in attività umanitarie ed animaliste. Cantante, autrice, produttrice e direttrice artistica, ha pubblicato svariati singoli musicali di successo, (in italiano, spagnolo ed inglese) e, in unione al messaggio del “pensiero positivo”, promuove la sua musica in tutto il mondo. Numerose le sue collaborazioni in produzioni musicali italiane ed internazionali per artisti del calibro di Adriano Celentano, Renato Zero, Pino Daniele, Trevor Horn, Geoff Westley, Alan Clark (tastierista dei Dire Straits), Julian Hinton (produttore, arrangiatore, compositore britannico per Trevor Horn, Robbie Williams, Seal).

Ed ancora: Mickey Feat (che ha suonato per Tina Turner e David Gilmour). Nel 2020 ha curato la produzione del nuovo disco di Manuel Aspidi (che ha partecipato a talent show come “Amici” e “The Voice”) e del singolo “This Christmas”. È direttrice artistica del singolo “Amore controvento” dei Cosatinta ed è regista del videoclip dello stesso brano. Nel 2020 è produttrice esecutiva del terzo volume del nuovo album di Renato Zero “ZeroSettanta”, già disco d’oro, e co-autrice insieme a Phil Palmer del singolo “L’angelo ferito”.

NUMA è Life Coach ed insegnante internazionale certificata del metodo “Louise Hay – Heal Your Life” (guarisci la tua vita) di tecniche energetiche di guarigione, che applica anche alla sua musica. Ha sempre creduto nella musica come grande veicolo di messaggi di aggregazione e fratellanza, come messaggio di forza creativa e d’incoraggiamento per tutti coloro che non vogliono arrendersi alle proprie sofferenze. “La musica – dice – è spesso origine di solidarietà, in quanto, se lo si vuole e lo si sceglie, può diventare il motivo del superamento di grandi barriere politiche e ideologiche. La concepisco come un potente mezzo di guarigione. La musica è l’Esperanto del Mondo”. Nel 2020 fonda il suo metodo personale di coaching “Io scelgo l’amore” per aiutare coloro che vogliono fare importanti cambiamenti alla propria vita, raggiungendo il proprio massimo potenziale per superare i sabotaggi inconsci e ridisegnare il proprio destino. Numa applica il suo metodo “Io scelgo l’amore” anche alla musica ed agli artisti che cercano lo scopo e la direzione della propria carriera. Ha ricevuto la nomina ad Ambasciatrice del Giubileo sociale per la Pace e per l’Educazione dall’Istituto Pegaso (ONU) e con il patrocinio di Unicef, Numa ha realizzato il progetto “PROMISED LAND”. Scritta e prodotta da Phil Palmer con Paul Bliss, “La Terra promessa” è una canzone ed un progetto interamente dedicati al sostegno delle persone che fuggono dalla povertà e dalla guerra, per coloro che cercano di vivere in pace e praticare la propria religione senza paura; alla dignità di esistere. È stata realizzata anche una versione italiana, dal titolo “Noi Siamo Amore” il cui testo è stato scritto da Vincenzo Incenzo, ispirato da un’idea di Renato Zero, dedicato ai bambini di tutto il mondo. Questo importante progetto internazionale di NUMA e Phil Palmer “Promised Land” diventa un grande veicolo per la pace e l’amore, anche per il sostegno dell’Unicef, che ha concesso per il video del brano le sue immagini ufficiali relative alle attività umanitarie svolte in loco, ed ha prodotto un disco intitolato “NOI SIAMO AMORE – NOI SIAMO UNICEF” con la collaborazione di tanti artisti italiani e la direzione artista Unicef di Alberto Zeppieri.

Dal 28 maggio in radio, negli store e sulle piattaforme è arrivato l’atteso nuovo singolo di NUMA “L’AMORE NON RIPOSA” (Music Rails – Orchard/ Palmer House Production), brano power pop, crossover fra melodia italiana e stile britannico, prodotto da NUMA, Phil Palmer e Matteo Caretto.

Il testo è scritto da Valentina Parisse (cantante e autrice che ha collaborato con artisti come Renato Zero e Michele Zarrillo), Luca Bizzi (specializzato in videomaker e regista di tutti i videoclip di Numa) e NUMA; musica di Valentina Parisse e Phil Palmer (produttore, arrangiatore, compositore e chitarrista fra i più conosciuti al mondo). Di Matteo Caretto gli arrangiamenti, mix e mastering. Il brano è stato registrato al Scene Music Studio di Roma.

Chitarre di Phil Palmer.

“L’amore non riposa” esprime la forza inesauribile dell’amore, energia rigeneratrice ed instancabile. Il motore della vita, la guarigione dalle nostre ferite e l’antidoto alle nostre paure.

Con questo brano NUMA, conosciuta come la cantante del Self Empowerment, conferma la sua missione rivolta alla crescita personale, alla forza interiore, all’incoraggiamento e alla totale fiducia nelle risorse umane. Promotrice di aggregazione e fratellanza, sostiene un principio etico ed ecologico rivolto alla protezione del pianeta, della natura e di tutte le creature che lo abitano.



Di religione Buddista NUMA, attraverso lo strumento straordinario della musica, ha creato un suo stile e metodo per trasmettere energia, infondere nuova consapevolezza al proprio innato potenziale e accrescere “il pensiero positivo”.



“Questo brano – dichiara NUMA – ci ricorda che il cambiamento è una grande opportunità di crescita. L’amore ci rende liberi e ci dà sempre una nuova possibilità. Ci apre le porte del futuro e ci fa sentire uniti, sconfigge la solitudine e ci dona il sorriso.

L’amore che non riposa non conosce età né barriere, ci permea e ci sostiene sempre; è il dono più grande che possiamo ricevere, basta solo farlo entrare accogliendolo in noi.”

Il singolo è accompagnato dal videoclip. Ancora una volta NUMA sceglie le bellezze naturali del Salento, contornate da una suggestiva Roma alle prime luci dell’alba. Le riprese video e drone in Puglia sono state affidate a Roberto Leone, direttore della fotografia e tecnico cinematografico per la “AIRFILM S.r.l. – produzioni cinematografiche”, (che ha preso parte a produzioni importanti per Gabriele Muccino, Giuseppe Tornatore, Carlo Verdone e a produzioni musicali come Baglioni e Morandi).

Le riprese video a Roma sono di Daniele Briatico. Regia, grafica e montaggio, sono stati affidati a Luca Bizzi (per Bubi Video).

Fotografa di scena, fotografa di NUMA, assistente di scena, direttore ufficio produzione, riprese e montaggio video di backstage sono di Milena Esposito.

www.redronnie.tv

Tutte le foto di questo articolo sono di Milena Esposito