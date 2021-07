Madeleine Mantock lascia Charmed dopo tre stagioni. Il reboot di Streghe si avvia verso il finale del 23 luglio in Patria ma poco fa TvLine ha lanciato la bomba, poi confermata da Variety, dell’uscita di scena di una delle protagoniste. Chi conosce la serie sa bene che il finale segnerà l’ultima apparizione di Mantock come personaggio regolare mentre Melonie Diaz e Sarah Jeffery rimarranno.

In una nota ufficiale proprio l’attrice si è detta onorata di aver preso parte al progetto e di aver lavorato con il cast, i produttori e la troupe, e ha ringraziato la rete che l’ha ospitata in questi anni:

“Interpretare Macy in ‘Charmed’ per le ultime tre stagioni è stato un immenso privilegio.. Sono incredibilmente grato a The CW e CBS Studios per il mio tempo nello show e per essere stato un brillante supporto nella mia difficile decisione di andarmene. Un enorme grazie ai nostri fan che possono aspettarsi, quella che so sarà, una spettacolare quarta stagione”.

Il reboot di Streghe ha già ottenuto la promozione per una quarta stagione ma non sappiamo ancora come uscirà di scena una delle tre protagoniste e come si cercherà di recuperare la sua assenza nei nuovi episodi. La trama del finale di stagione rivela: “Quando un incontro con il Whispering Evil lascia Macy sull’orlo della morte, Mel e Maggie lanciano un antico incantesimo mandando le Streghe in una serie di avventure epiche. Nel frattempo, rendendosi conto che solo un Angelo Bianco può salvare Macy, Harry chiede a Jordan e Celeste di aiutarlo a fare l’impensabile”.

Ecco il promo dell’ultimo episodio del reboot di Charmed:

Madeline Mantock lascia Charmed perché morirà nel finale di stagione? La produzione si è detta pronta a tenere la porta aperta per il suo ritorno in futuro ma in una serie ‘magica’ tutto è sempre possibile.